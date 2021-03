Boxe: Benavidez éteint Ellis et se projette vers un titre mondial

David Benavidez a signé une grosse performance pour battre Ronald Ellis dans la nuit de samedi à dimanche. Vainqueur par TKO lors de la onzième reprise, le boxeur de 24 ans s’est rapproché d’une chance pour un titre chez les super-moyens.

David Benavidez avait un message à faire passer ce samedi lors de son combat face à Ronald Ellis. Et c’est réussi. L’ancien champion WBC des super-moyens (en 2017 et 2019) a montré toute l’étendue de son talent pour l’emporter par arrêt de l’arbitre de l’arbitre lors du onzième round dans la nuit de samedi à dimanche dans le Connecticut.

Très mobile pendant ce duel contre le vétéran de 31 ans, l’Américain d’origine mexicaine a poursuivi son impeccable série chez les pros avec une 24e victoire en autant de combats (21 succès par KO ou TKO). Après avoir dominé le début de cet affrontement, David Benavidez a accéléré dans le final. Coincé dans les cordes, Ronald Ellis n’a rien pu faire face à l’enchaînement de son rival et l'abitre a choisi de mettre fin à son supplice. Trop rapide, capable de varier ses coups, Benavidez a impressionné. Ce week-end, le challenger numéro un du classmeent WBC était trop fort, tout simplement.

Benavidez veut "un gros"

Toujours invaincu en carrière, David Benavidez espère avoir suffisamment marqué les esprits pour obtenir une chance pour une ceinture mondiale. En attendant de voir Saul "Canelo" Alvarez affronter Billy Joe Saunders pour unifier les titres WBC, WBA et WBO des super-moyens début mai, "La bandera roja" (littéralement le drapeau rouge) s’est encore un peu plus rapprochée du sommet. Et le natif de Phoenix veut maintenant avoir sa chance pour le titre.

"Ronald Ellis était un adversaire solide et j’espère que les spectateurs ont aimé ce qu’ils ont vu, a lancé Benavidez après sa belle victoire. Je veux affronter les grands. Je pense aussi parler pour les fans, ils aimeraient me voir face à un gros. Moi contre un des gros, cela serait un combat fantastique. Charlo, Caleb Plant (champion IBF, ndlr), Canelo, tous. Je suis prêt à tous les combattre."

Si Jermall Charlo semble prêt à l’affronter, David Benavidez pourrait également défier le vainqueur du duel Alvarez-Saunders. L’occasion de prouver qu’il fait bien partie des meilleurs boxeurs au monde.

"Face à un Canelo qui fait partie du top 5 pound for pound, cela va peut-être coincer un peu", a néanmoins expliqué John Dovi en marge du combat face à Ellis sur RMC Sport. Mais après sa grosse performance ce week-end, David Benavidez veut passer à la vitesse supérieure et semble prêt à franchir un nouveau pallier dans sa carrière.

