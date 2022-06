Boxe: "Canelo" veut mettre Golovkin KO pour dissiper tout doute

A moins de trois mois de son troisième affrontement face à Gennady Golovkin, Saul "Canelo" Alvarez a livré un message d'avertissement à son adversaire. Le Mexicain a promis qu'il chercherait, en septembre prochain, le KO dès le premier round.

Le message est passé. Saul "Canelo" Alvarez, champion incontesté chez les super-moyens, tient à battre le Kazakh Gennady Golovkin "par KO", lors de leur troisième combat le 17 septembre, pour dissiper tout doute après les deux précédents affrontements serrés, soldés par un nul et une victoire aux points du Mexicain.



"Je vais chercher le KO dès le premier round", a promis le Mexicain, lors d'un bref tour de table en présence de quelques médias, préalable à une conférence de presse à Los Angeles. Avant un premier nez contre nez de plus d'une minute dans une atmosphère électrique, "Canelo" s'en est pris verbalement à son adversaire.

"Il fait semblant d'être un type bien mais c'est un connard"

"Je me bats toujours à 100%, c'est comme ça que je boxe, mais maintenant je me sens plus motivé, plus dangereux... surtout contre ce type, Golovkin, qui dit beaucoup de conneries, ça va être un bon combat", a-t-il dit. "Là c'est personnel. Il dit toujours que j'ai peur, que je m'enfuis, il dit beaucoup de choses sur moi. Il fait toujours semblant d'être un type bien, mais c'est un connard", a-t-il encore asséné.



"Je ne pense pas que ce soit personnel", a répliqué froidement Golovkin (42 victoires, 1 nul, 1 défaite), actuel champion WBA et IBF des poids moyens. "C'est du sport. Je suis qui je suis. Je n'essaie pas d'être un gars différent. S'il a quelque chose de personnel contre moi, c'est son problème, pas le mien".

Canelo "plus dangereux"

Avant de clore leur trilogie à la T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada), le Mexicain de 31 ans (57 victoires, 2 nuls, 2 défaites) et le Kazakh de 40 ans avaient d'abord dû se contenter d'un nul controversé en 2017, de nombreux observateurs ayant à l'époque désigné Golovkin comme le vainqueur. Le deuxième affrontement, en septembre 2018, avait tourné en faveur de "Canelo" sur décision majoritaire.



Les deux boxeurs combattront cette fois dans la catégorie des super-moyens, une catégorie au-dessus. Celle dont le Mexicain est le détenteur de toutes les ceintures, qu'il va donc mettre en jeu, après avoir échoué à imposer sa domination chez les mi-lourds, nettement battu sur décision unanime, début mai, par le Russe Dmitry Bivol, champion WBA.



"C'était très important de revenir vite. Beaucoup de gens mettent un ou deux ans pour revenir après une défaite. Mais je veux être l'un des meilleurs combattants de l'histoire. Je sens que je suis plus motivé. Je suis un boxeur beaucoup plus dangereux car j'aborde ce combat après une défaite", a assuré "Canelo". Et d'ajouter: "Golovkin va être surpris de voir à quel point je me suis amélioré, de la force qui est la mienne".