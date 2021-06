Boxe: Floyd Mayweather "surpris" par le niveau de Logan Paul

A l'issue de son combat d'exhibition ce dimanche soir, à Miami, face à Logan Paul, Floyd Mayweather a vanté les mérites de son adversaire. La légende de la boxe a assuré qu'il ne s'attendait pas à une telle résistance du YouTubeur aux 23 millions d'abonnés.

Invaincu en 50 matchs professionnels, Floyd Mayweather s'est retrouvé à nouveau sur le ring, ce dimanche soir, à Miami. Opposée au YouTubeur Logan Paul, aux 23 millions d'abonnés sur YouTube et de 18 ans son cadet, la légende de la boxe a dominé les débats mais n'a pas réussi à obtenir le KO.

Cette rencontre s'est donc terminée, comme prévu après 8 rounds, mais sans vainqueur. "C'était bien de bouger avec ce jeune gars, de tester mes qualités. Il était meilleur que ce que je pouvais penser, a affirmé Mayweather à propos de Logan Paul. Cela va être difficile pour lui d'atteindre le plus haut niveau mais j'ai été surpris par lui ce soir."

"On a pris du plaisir"

Malgré une grosse différence physique entre les deux hommes, avec un Logan Paul plus grand et lourd, Floyd Mayweather a montré qu'il avait encore de beaux restes à 44 ans. Mais n'a pas forcé son talent non plus dans ce combat, pour faire certainement durer le plaisir. "Je me suis amusé, je veux remercier les fans qui ont acheté ce pay-per-view", a lancé Mayweather, réputé pour son sens des affaires. Aux Etats-Unis, les téléspectateurs pouvaient accéder au combat contre un montant de 49,99 dollars soit 41 euros.

Beaucoup de fans ont en tout cas été déçus par cet affrontement, avec un Logan Paul qui a accroché à plusieurs reprises son adversaire, rapidement fatigué et souhaitant éviter les coups. "Logan n'avait pas beaucoup d'expérience mais il a su utiliser son poids pour m'accrocher, on a pris du plaisir et j'espère que les fans aussi, a poursuivi Floyd Mayweather. Ce qui compte, c'est de mettre en avant la boxe".

Mais outre ce combat qui devrait rapidement tomber dans l'oubli, les deux hommes vont surtout empocher une coquette somme, avec plusieurs millions de dollars chacun à la clé. Floyd Mayweather aurait lui négocié pour 10 millions de dollars sa présence sur le ring et 50% des sommes récoltées en pay-per-view