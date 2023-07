Boxe - Frank Martin – Artem Harutyunyan : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat ?

Combat d’anglaise de la WBC ce week-end. Dans la catégorie des poids légers, Frank Martin affronte Artem Harutyunyan. Ensemble, voyons comment suivre ce combat.

Duel entre deux combattants invaincus dans la catégorie des poids légers. Frank Martin et son bilan de 17 victoires en 17 combats affronte Artem Harutyunyan qui affiche lui aussi une carte à 100 % de victoires : 12 victoires en 12 combats.

A l’issue de ce duel entre les deux hommes, Martin ou Harutyunyan n’auront plus une carte parfaite. Et au jeu des pronostics c’est Frank Martin qui part avec la faveur des bookmakers. Dans la catégorie des lightweight de la WBC, les deux combattants sont respectivement cinquièmes et huitièmes au ranking, dans une division menée par Devin Haney qui détient d’ailleurs l’intégralité des ceintures, WBC, WBO, WBA et IBF. Lors de son précédent combat, Frank Martin avait déjà réussi à éteindre un combattant invaincu en la personne de Michel Rivera qui affichait alors un bilan de 24 victoires et aucune défaite. Le boxeur allemand était quant à lui venu à bout en 2021 de Samuel Molina qui affichait alors un bilan parfait de 16 victoires en autant de combats. Si vous souhaitez suivre ce duel au sommet de la catégorie des poids légers, restez bien avec nous, on vous détaille tout sur la retransmission du combat dans la partie suivante.

Frank Martin – Artem Harutyunyan : à quelle heure ?

Pour suivre ce combat entre Frank Martin et Artem Harutyunyan, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4 heures du matin sur la chaîne RMC Sport 1. Et pour suivre ce duel au sommet, le groupe RMC propose plusieurs offres comme son pass combat, proposé chaque week-end de combats. Pour 10 euros et sans engagement de durée, vous pourrez accéder à l’ensemble des combats programmés, que ce soit en live mais aussi en replay.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.