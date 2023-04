Boxe : Gervonta Davis vs Ryan Garcia : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Ce week-end, la boxe est aussi à l’honneur. Dans un combat très attendu, Gervonta Davis affronte Ryan Garcia. Découvrons sans plus attendre l’heure et la chaîne de diffusion de ce fight.

C’est un combat que les fans de boxe anglaise attendaient depuis longtemps. L’américain Gervonta Davis de 1m66 pour 61 kilos s’en va défier Ryan Garcia et son mètre 78 pour 61 kilos. Avant ce combat, les deux hommes sont invaincus.

En 23 combats, Ryan Garcia affiche une carte parfaite de 23 victoires dont 19 KO. De son côté, Gervonta Davis n’a connu que la victoire en 28 combats avec 26 KO à la clé. Au jeu des pronostics, Davis semble partir avec un avantage si l’on en croit l’avis des différents bookmakers. Pour pimenter encore plus ce combat, Davis et Garcia se sont mis d’accord sur un détail technique : le perdant perdra à la fois son invincibilité mais aussi sa bourse. Dans un combat dont les retombées financières pourraient dépasser celle du combat entre Floyd Mayweather et Canelo Alvarez, la proposition a de quoi étonner. Pour rappel, ce combat entre l’américain et le mexicain avait généré des revenus supérieurs à 150 millions de dollars. Si vous souhaitez suivre ce combat qui pourrait s’avérer historique à bien des égards, restez avec nous, on vous présente les détails concernant l’heure et la chaîne de diffusion dans le paragraphe suivant.

Gervonta Davis vs Ryan Garcia : à quelle heure ?

Cet affrontement entre Gervonta Davis et Ryan Garcia sera à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 2 heures du matin sur RMC Sport 1. Pour ne rien manquer de ce combat, on vous conseille l’abonnement à une offre RMC Sport. En ce moment, le groupe propose un pass combat pour ce week-end au tarif unique de 10 euros et sans engagement de durée. Grâce à ce pass, vous pourrez suivre l’intégralité des fights du week-end, que ce soit en live comme en replay.

