Boxe: KO debout, un boxeur se met à frapper dans le vide

Alors qu’il semblait en bonne position pour remporter son combat et devenir champion d’Afrique des poids légers à Durban, le boxeur sud-africain Simiso Buthelezi s’est révelé être K.O debout. Complètement déboussolé, Buthelezi s’est mis à boxer dans le vide avant d'être arrêté par l'arbitre.

Le boxeur sud-africain Simiso Buthelezi a été arrêté par l'arbitre lors du combat pour le titre de champion d’Afrique des poids légers. Pourtant, Buthelezi semblait avoir pris l’avantage sur son adversaire et compatriote, Siphesihle Mntungwa, dans le dixième et dernier round.



Ce dernier, complètement acculé par son opposant, est coincé dans les cordes, essayant tant bien que mal d’esquiver les coups. Dans sa défense presque désespérée, il parvient à toucher Buthelezi au menton. Son seul coup sera le bon. Si à première vue, le Sud-Africain ne semble pas impacté par la droite, lors de la reprise il se met face à l'arbitre et monte sa garde. Une attitude d’autant plus étrange que le pugiliste, complètement déboussolé, se met ensuite à donner des coups dans le vide près du coin du ring. L’arbitre du combat comprend immédiatement la situation et met fin aux débats.

La WBF (World Boxing Association) a repoussé la remise de la ceinture à Siphesihle Mntungwa, compte tenu de l’état de santé de Simiso Buthelezi, ne lui permettant pas d’être présent sur le ring. Buthelezi, jusque-là invaincu, a été transporté à l’hôpital. Selon TMZ, entré en contact avec l'entraîneur du boxeur, Buthelezi serait dans le coma depuis deux jours. Après le match, l'entourage de Buthelezi a tenté de faire assoir le boxeur dans son coin. Sans succès.

Docteur sur les ring de boxe, David Abbasi a salué le geste de l'arbitre d'instantanément stopper le combat pour TMZ: "En tant que médecin du ring lors de ces combats, ce qui nous préoccupe, ce sont les symptômes de commotion cérébrale, mais ce que nous ne pouvons jamais exclure, c’est quelque chose de plus grave comme un saignement cérébral. Donc, le bon geste après quelque chose comme ça quand vous visualisez ces types des symptômes est d’envoyer immédiatement ce combattant à l’hôpital pour passer un scanner de la tête, quelque chose comme un scanner, pour s’assurer qu’il n’y a pas quelque chose de grave qui pourrait mettre sa vie en danger comme un saignement cérébral."