Boxe: l'énorme gifle de Plant à Jermall Charlo pendant la pesée Spence-Crawford

Caleb Plant s'est fait remarquer durant la pesée d'Errol Spence et Terence Crawford qui s'affrontent ce dimanche (à partir de 2h sur RMC Sport 1). L'Américain a envoyé une énorme gifle à Jermall Charlo, alors que les deux hommes se cherchent depuis des mois.

Dans les coulisses de la pesée d'Errol Spence Jr et de Terence Crawford, qui s'affrontent ce dimanche (à partir de 2h sur RMC Sport 1) , Caleb Plant a frappé Jermall Charlo.

Une grosse gifle à Jermall Charlo

Après que les deux combattants sont descendus de la balance, en coulisses, l'ancien champion des super-moyens de la World Boxing Association, du World Boxing Council et de la World Boxing Organization, Caleb Plant, a eu une altercation avec le champion des poids moyens de la WBC, Jermall Charlo.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Caleb Plant s'approchant de Jermall Charlo et le giflant de sa main gauche avant d'être séparé par des membres de l'équipe de sécurité. Juste avant que cela ne se produise, on peut entendre Plant dire: "Ne m'attrape plus jamais par mon putain de visage comme ça, mon garçon." L'Américain a ensuite été escorté hors du bâtiment, tandis que Charlo est parti dans l'autre sens.

Une altercation avant la claque de Plant?

Interrogé sur l'incident, Derrick James, qui entraîne Jermell, le jumeau de Jermall Charlo, et Spence, a déclaré qu'il avait parlé aux deux parties avant l'incident. "J'ai parlé avec eux [Charlo et Plant] avant qu'ils se battent. J'ai dit à Caleb de s'éloigner de Jermall", raconte-t-il sur Seconds Out publiée sur YouTube.

"Je les ai vus se parler et j'ai dit à Caleb: 'Laisse tomber!' Il m'a dit 'OK, coach'. Mais ensuite, Jermall l'a touché... A ce moment-là je parle à Jermall, mais il ne m'écoute pas", a-t-il ajouté, précisant ensuite que la gifle a eu lieu "peut-être une heure" plus tard. Derrick James a assuré que Charlo avait touché Plant en premier. Il estime de son côté que la gifle était "probablement" justifiée, en insistant sur le fait qu'il avait essayé de désamorcer au maximum l'incident.