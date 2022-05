Boxe: le combat de Mayweather à Dubaï annulé après la mort du président des Emirats

Suite au décès ce vendredi du cheikh Khalifa bin Zayed, président des Emirats arabes unis, le combat d’exhibition de Floyd Mayweather contre Don Moore à Dubaï est annulé et sera reprogrammé à une date ultérieure.

La dernière exhibition de Floyd Mayweather date de juin 2021 et quelques privilégiés se réjouissaient de le voir combattre face à Don Moore, ce samedi au sommet de l’hôtel Burj Al Arab (initialement sur RMC Sport). Le public devait être composé d’une vingtaine de personnes seulement, qui avaient toutes payé leur billet autour de 200.000 euros pour avoir le privilège d’assister au combat sur place.

Mais le décès du président des Emirats arabes unis, le cheikh Khalifa bin Zayed, ce vendredi, oblige le pays à annuler l’évènement. Un deuil national de 40 jours et trois jours de suspension de travail ont tout de suite été décrétés après la mort de l’émir.

L'évènement devrait être reporté

Le président de 74 ans était en poste depuis 2004, lorsqu’il avait pris la succession de son père, décédé. La tour Burj Khalifa, la plus haute jamais construite par l’homme, à Dubaï, avait été nommée en son honneur.

D’après le Daily Mirror, l’évènement prévu samedi sera toutefois organisé à une date ultérieure. Le combat entre Mayweather (45 ans) et Moore aura donc bien lui. En revanche, on ne sait pas encore si le reste de la carte sera identique. Samedi soir, Anderson Silva devait affronter Bruno Machado et la Française Elhem Mekhaled devait défier Delfine Persoon.