Boxe: le YouTubeur Jake Paul envoie la légende du MMA, Anderson Silva, au tapis

La légende du MMA, Anderson Silva, n’a pas tenu le coup contre le YouTubeur Jake Paul dans une exhibition de boxe en Arizona, s’inclinant au terme des huit rounds.

Jake Paul n’en finit plus de faire parler de lui dans le monde de la boxe. Le YouTubeur américain a enchaîné une sixième victoire en six combats samedi à Glendale (Arizona), mettant deux fois à terre la légende de l’UFC, Anderson Silva, âgé de 47 ans, pour une victoire sur décision unanime (77-74, 78-73, 78-73).

Au terme d’un duel indécis, Paul a envoyé son adversaire au tapis une seconde fois dans le huitième et dernier round sur un crochet du droit. Si Silva s’est relevé, il n’a pas été en mesure d’inverser la tendance et de convaincre les juges. "Il est l'idole de mon enfance. Il m'a inspiré à devenir bon", a reconnu le vainqueur dans la foulée du combat, alors que le combattant brésilien a quitté l’UFC en 2020 sur une défaite par K-O face au Jamaïcain Uria Hall.

"N'importe quand, n'importe où": Paul veut Diaz et Canelo

"Ce n’est que le début. Je veux Nate Diaz, a-t-il aussi réclamé, apprenant qu’une altercation a eu lieu dans la soirée avec le combattant MMA. Il a essayé d’entrer dans mon vestiaire et de faire de la merde, mais il fuit toujours la putain d’arène. Alors Nate Diaz, arrête d’être une s***** et combats-moi. Et Canelo, toi aussi. Vous avez dit: ‘Oh, vous ne pouvez pas battre un attaquant, vous ne pouvez pas battre une légende comme Anderson Silva!' Je viens de le faire, alors pourquoi ne puis-je pas battre Canelo?N’importe qui, n’importe quand, n’importe où !"