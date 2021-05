Boxe: Oubaali a dû batailler pour obtenir son visa pour les Etats-Unis

Nordine Oubaali explique au micro de RMC Sport la bataille qu’il a dû engager pour obtenir son visa pour les Etats-Unis. Le boxeur défie dans la nuit de samedi à dimanche Nonito Donaire dans le championnat du monde des poids coqs (4h, en direct sur RMC Sport 1).

Après de longs mois, Nordine Oubaali a remporté son combat administratif. La nuit prochaine, le boxeur français pourra bien défier le Philippin Nonito Donaire dans le cadre du championnat du monde des poids coqs, à Carson, en Californie (Etats-Unis). Mais rien n’a été facile pour Oubaali, qui aurait bien pu ne pas pouvoir s’envoler pour les USA, en raison des complications de visa dues à la pandémie de Covid-19.

"Le premier rendez-vous que j'ai pu prendre était pour mars 2022"

"Ça a été compliqué pour faire les papiers, explique le boxeur au micro de RMC Sport. On a les délais de Monsieur et Madame tout le monde. Le premier rendez-vous que j’ai pu prendre en ligne était pour mars 2022. On pouvait avoir un rendez-vous plus tôt mais on devait partir absolument le samedi 1er mai".

Plein de désespoir, le triple champion du monde de la catégorie avait interpellé Emmanuel Macron en personne, sur Twitter, afin d’accélérer se démarches administratives. "Le tweet a fait beaucoup de bruit, il a fait bouger les choses. Il a fait savoir à la WBC qu’on était dans un cas problématique. La WBC a pris directement contact avec MTK (le promoteur), qui a pris contact avec mon frère, et on a solutionné le problème".

"Le sport individuel en France n'est pas mis en avant"

Si Nordine Oubaali pourra bien défendre son titre dans la nuit de ce samedi à dimanche (4h, en direct sur RMC Sport 1), après un arrangement trouvé entre les avocats de la WBC et de MTL, il regrette par ailleurs que la boxe anglaise soit trop peu médiatisée. Une évolution pour ne plus avoir à faire face à ce genre de problème est espérée: "On devrait avoir, pour les sportifs de haut niveau, une personne référente pour faciliter ces choses-là".

"Malheureusement, on voit que le sport individuel en France n’est pas mis en avant", conclut Oubaali. Face à Nonito Donaire (40 victoires dont 25 par K-O, 6 défaites), il va avoir l’opportunité d’écrire un peu plus sa légende en remportant un quatrième titre de champion du monde, et, par la même occasion, aider sans doute au rayonnement de son sport.