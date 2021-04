Boxe: l'appel à l'aide d'Oubaali à Macron

Sur Twitter, Nordine Oubaali appelle le président de la République à agir puisque le boxeur poids coq rencontre des problèmes de visa pour entrer aux Etats-Unis alors qu’il est aussi censé s'entraîner au Mexique. Il doit défendre son titre fin mai en Californie.

Triple champion du monde WBC en poids coq, Nordine Oubaali devra défendre son titre à Carson (Los Angeles). Ou plutôt devrait. Le combat doit se tenir le 29 mai prochain face à son challenger officiel, Nonito Donaire. Mais alors que le boxeur de 34 ans a aussi prévu un camp d’entraînement au Mexique, il rencontre actuellement un problème de visa. Au point d'appeler le président de la République à l'aide.

"SOS. Monsieur le Président Emmanuel Macron, j’ai représenté mon pays toute ma vie, écrit Oubaali ce samedi sur Twitter. Mon nom est Nordine Oubaali, trois fois champion du monde WBC. Après plus d’un an et demi de sacrifices, d’entraînement, je dois remettre mon titre en jeu aux Etats-Unis. Mais problème de visa et délais. J’ai besoin de votre aide."

Déjà plusieurs reports en 2020

Le combat face au Philippin aurait déjà dû se tenir l’an passé (16 mai 2020) mais la pandémie de Covid-19 a contraint à plusieurs reports, qui décalent finalement la date de l’événement de plus d’un an. Après une première annulation, les deux hommes auraient en effet dû en découdre en décembre mais les cas positifs des deux combattants, tour à tour, ont repoussé l’échéance au 29 mai 2021.

S’il est entendu par le président ou qu’il parvient en tout cas à régler son souci de visa, Oubaali pourrait se déplacer et tenter de remporter une quatrième ceinture de rang. Reste à savoir si le combat aura lieu à la date prévue et si le Français pourra défendre son titre dans les meilleures conditions.