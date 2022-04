Boxe: pourquoi il ne faut pas rater Spence-Ugas, le choc à trois ceintures chez les welters

Alerte gros combat! Champion WBC-IBF, Errol Spence Jr retrouve Yordenis Ugas, détenteur du titre WBA, ce week-end au Texas pour une unification à trois ceintures chez les welters (en direct à partir de 3h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 1). Un choc à ne pas rater pour les amoureux du noble art. RMC Sport vous explique pourquoi.

La boxe a entamé son printemps de folie. Après un gros combat entre Gennadiy Golovkin et Ryoto Muratra pour les titres WBA-IBF des moyens il y a quelques jours, le noble art poursuit un enchaînement rare de chocs XXL – un chaque semaine ou presque d’ici fin juin avec dans l'ordre Tyson Fury-Dillian Whyte, Oscar Valdez-Shakur Stevenson, Katie Taylor-Amanda Serrano, Canelo Alvarez-Dmitry Bivol, Jermell Charlo-Brian Castano, George Kambosos-Devin Haney, Naoya Inoue-Nonito Donaire, Artur Beterviev-Joe Smith Jr, sans oublier la revanche entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua qui devrait avoir lieu en juillet – dès ce week-end avec l’unification à trois ceintures chez les welters entre Errol Spence Jr (27-0, 21 KO), champion WBC-IBF, et Yordenis Ugas (27-4, 12 KO), détenteur du titre WBA.

Et dans toute cette superbe liste, le combat entre l’Américain et le Cubain n’est pas le moins intriguant. Au programme? Trois titres mondiaux en jeu dans une des catégories les plus denses de la boxe actuelle, donc, mais aussi un autre à l’horizon et pas mal de questions autour des deux protagonistes. Il s’agira, d’abord, de voir où en est Spence. Le résident texan, qui boxera à domicile à l’AT&T Stadium des Dallas Cowboys (NFL) qui l’accueille pour la troisième fois sur ses quatre derniers combats, avait passé plus d’un an sans boxer entre septembre 2019 et décembre 2020 suite à un énorme crash en voiture avec sa Ferrari à Dallas en octobre 2019 qui l’avait laissé à l’hôpital plusieurs semaines et avait fait craindre le pire pour sa vie et la suite de sa carrière.

Le Cubain veut "choquer le monde"

Vainqueur de Danny Garcia sur décision unanime pour son retour, "The Truth" (son surnom) n’est plus remonté dans le ring depuis, victime d’un détachement de la rétine à l’œil gauche qui l’a privé d’un choc contre Manny Pacquiao en août dernier, pour lequel il avait été remplacé par… Ugas, qui avait battu la légende philippine pour confirmer son rang de champion WBA des welters. Spence aura-t-il retrouvé son meilleur niveau, entre jab efficace, puissance de frappe et défense, après cette blessure? Saura-t-il annihiler les qualités d’un Ugas pas favori mais tout sauf battu d’avance?

Le Cubain, lui, cherchera à "choquer le monde" (ce sont ses mots) une nouvelle fois comme il l’avait fait contre Pacquiao. A l’aise face aux boxeurs gauchers comme Spence, contre qui il présente un bilan de 6-1, celui qui a éclos sur le tard chez les pros après avoir été champion du monde et médaille de bronze olympique chez les amateurs aura-t-il les moyens techniques de prendre le meilleur sur son adversaire pour se parer de deux ceintures supplémentaires?

Au-delà des enjeux du moment, ce combat entre deux anciens boxeurs olympiques (médaille de bronze pour Ugas en 2008, défaite en quart pour Spence en 2012) en possède également un pour l’avenir. Le vainqueur de ce choc sera en effet en route pour affronter Terence Crawford, champion WBO de la catégorie et considéré par beaucoup comme l’un des trois meilleurs boxeurs de la planète toutes catégories confondues, qui n’est désormais plus lié au promoteur Top Rank et pourra donc signer pour affronter l’un ou l’autre d’ici la fin d’année.

Le monde du noble art attend depuis des années un Spence-Crawford qui désignerait le meilleur welter de la planète et le meilleur boxeur américain en activité. Alors qu’on a longtemps cru l’organisation de ce combat quasi impossible, question de promoteurs/diffuseurs différents, il paraît désormais à portée de gants. Une seule étape reste à franchir. Mais Ugas adorerait gâcher la fête attendue pour s’offrir cette unification totale à quatre ceintures de la catégorie contre Crawford. Alors, qui pour défier "Bud"? Cette question, comme les autres, trouvera sa réponse ce week-end au Texas. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer si vous aimez la boxe.