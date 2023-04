Boxe: sensation, Mendoza inflige un énorme KO à Fundora, jusque-là invaincu

C'est une grosse surprise. Dans la nuit de samedi à dimanche, Brian Mendoza s'est imposé en infligeant un KO magistral à Sebastian Fundora, jusque-là invaincu, pour s'emparer du titre WBC par intérim des poids super-welters.

La "Tour infernale" est partie en fumée. Pour la première fois de sa carrière, Sebastian "The Towering Inferno" Fundora a été battu. Invaincu jusqu’à samedi soir, le boxeur américain de 25 ans a subi la loi de son compatriote Brian Mendoza.

>> Le meilleur du MMA et de nombreux combats de boxe sont à suivre sur RMC Sport

Une droite surpuissante

Un KO magistral à la fin du septième round (à découvrir dans la vidéo ci-dessus) a permis au natif d’Albuquerque (29 ans) de s'emparer du titre WBC par intérim des poids super-welters. "Moi, vous ne me verrez jamais abandonner. J’aurais pu lâcher il y a quelques années lorsque j’ai subi des défaites. Mais j’ai continué à m’entraîner et regardez où j’en suis maintenant. Il y a encore un an, je ne voyais personne se soucier de qui j’étais ou de ce que je faisais. C’est la preuve que si tu continues à travailler, tu peux y arriver", a savouré Mendoza, qui a fait la différence en deux temps.

Avec d’abord un crochet du gauche dévastateur asséné dans le menton, puis une droite surpuissante histoire de finir le travail. "Ça s’est éteint pendant une seconde. Mais c’est la boxe, je suppose que ça arrive. Vous donnez des coups, vous en prenez. J'esquivais et j’esquivais, mais en boxe, à la seconde où vous vous relâchez, vous êtes puni. Il m’a mis un bon coup, il a fait ce qu’il avait à faire. Mais je suis en bonne santé et je reviendrai. Je serai de retour", a promis de son côté Fundora.