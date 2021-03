Boxe: Tyson annonce un combat contre Holyfield en mai

Quelques mois après son grand retour face à Roy Jones Jr, Mike Tyson pourrait cette fois affronter son ancien rival Evander Holyfield. Le premier a annoncé un accord avec le second pour un combat d'exhibition le 29 mai.

Près de 24 ans après le mythique épisode de l'oreille arrachée, Mike Tyson (54 ans) et Evander Holyfield (58 ans) pourraient bientôt se retrouver dans un ring. Quatre mois après avoir fait son grand retour lors d'un combat d'exhibition contre Roy Jones Jr à Los Angeles, "Iron Mike" a en effet la ferme intention de remettre les gants. Cette fois face à un autre ancien rival chez les lourds.

"Je veux juste que tout le monde sache que le combat entre Holyfield et moi est en route, a expliqué Tyson dans un live Instagram avec le média Haute Living. Holyfield est un homme humble, un homme de Dieu, mais moi je suis l'élu. Et je vais gagner le 29 mai", a poursuivi l'ancien champion du monde, laissant entendre que la date est déjà fixée.

Deux victoires à zéro pour Holyfield

Ces derniers jours, l'entourage d'Holyfield commençait pourtant à désespérer devant la longueur des négociations, et indiquait que le duel n'aurait pas lieu. Contacté par TMZ, le clan de "Real Deal" n'a pas (encore?) confirmé la nouvelle.

Mike Tyson et Evander Holyfield se sont affrontés deux fois durant leur carrière. En 1996, Holyfield s'était imposé sur arrêt de l'arbitre au 11e round. Et en 1997, Tyson avait été disqualifié au 3e round après avoir arraché avec ses dents un morceau de l'oreille droite de son opposant, puis s'être attaqué à l'oreille gauche. Ce qui lui avait valu, en plus de la défaite, une suspension d'un an et une lourde amende.