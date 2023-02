Boxe: un premier tournoi de présélection olympique "extrêmement positif"

Ce week-end, pour la première fois, les meilleurs boxeurs amateurs français ont disputé un tournoi de présélection olympique. Le but: désigner ceux qui participeront eux Jeux Européens, fin juin. Là-bas, les athlètes pourront décrocher les premiers quotas pour Paris 2024.

Après trois jours de combats, une hiérarchie est établie. Ce week-end à Saint-Quentin (Aisne), les meilleurs boxeurs amateurs de France se sont réunis pour s'affronter. Ils étaient jusqu'à quatre par catégorie et se boxaient tous, afin de désigner un numéro un français par catégorie. Ce "numéro 1" participera au Jeux Européens à Cracovie, en Pologne (du 21 juin au 2 juillet), où seront distribués les premiers quotas pour Paris 2024.

"Cela a été une réussite, tant pour les athlètes et les entraîneurs que pour le grand public, se satisfait le Directeur technique national, Mehdi Nichane. Il y a eu plusieurs forfaits d'athlètes de valeur mais ceux qui étaient là ont montré un niveau très intéressant. On a eu du mal à établir une hiérarchie dans certaines catégories. On a aussi vu qu'il y avait parfois des numéro 2 ultra-performants."

"La meilleure formule"

Ce format de tournoi était testé pour la première fois par la FFB, qui cherchait comment mettre tout le monde sur un pied d'égalité dès le départ. Certains observateurs trouvaient cela difficile, voire injuste, de dessiner une hiérarchie sur un, deux ou trois combats, si loin des Jeux.

Mais le président de la Fédération Dominique Nato y trouve son compte: "C'est extrêmement positif sur le plan sportif. On a vu beaucoup d'engagement de tous les participants, de la très haute technicité. J'ai l'impression que l'on s'approche des Jeux car le niveau des compétiteurs s'élève et certains se sont mis en valeur. Dans chaque catégorie, nous avons un numéro 1, 2 et 3, qui nous confortent dans notre idée d'avoir mis en place cette compétition. Les conditions étaient claires donc on respecte nos engagements. Il y en a toujours qui sont mécontents mais à partir du moment où tout est clairement établi sur le papier... C'est la formule la meilleure qui a permis à chacun de défendre ses chances."

La Team Solide de Rio 2016 répond présent

Le tournoi s'est bien déroulé pour les trois médaillés de Rio 2016 qui rêvent de Paris 2024. Estelle Mossely (-60kg), Sofiane Oumiha (-63,5kg) et Mathiau Bauderlique (-80kg) ont terminé premiers de leur catégorie, même si le dernier a connu quelques difficultés physiques. Il se disait "asphyxié" par le format de trois rounds de trois minutes (contre jusqu'à douze rounds en professionnel).

"C'est un rythme complètement différent et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Et ça commence dès maintenant. Je me dis que ça va être long, on va laisser des larmes, de la sueur, du sang, mais c'est le prix à payer. Il faut être dur avec soi-même pour aller chercher de belles médailles", racontait le médaillé de bronze de Rio après sa qualification.

Les championnats du monde à venir

"Ces trois jours nous ont permis de voir leur niveau sur un format amateur (ils évoluent en format professionnel habituellement, plus long, ndlr), souligne Mehdi Nichane. On a vu c'était dur de se réadapter pour certains, notamment pour Mathieu Bauderlique qui a souffert face à Raphaël Monny." "Moi, je vis en 2023 et perspective 2024. Ce sont des gens qui ont fait leur preuve, qui ont fait rêver et qui veulent toujours rêver", ajoute Dominique Nato.

Oumiha termine devant le vice champion d'Europe 2022 Lounès Hamraoui, "numéro 2" de grande qualité, qui est donc en sursis pour Paris 2024... Ca passe aussi pour le champion de France et champion d'Europe 2022 Billal Bennama en -51kg. Sa soeur, Rim Bennama, termine en revanche derrière la championne de France (-52kg) Wassila Lkhadiri en catégorie -50kg et voit ses chances s'amenuiser pour les Jeux.

Les cartes peuvent être redistribuées après les Jeux Européens

Malgré tout, en cas de non qualification d'un boxeur pour les JO 2024 lors des Jeux Européens, les cartes pourront être rebattues. " Les numéros 1 ont le totem d'immunité au moins jusqu'aux Jeux Européens, explique Mehdi Nichane. Mais s'ils y échouent, les dés seront redistribués, avec peut-être des profils plus jeunes, avec plus de fraîcheurs, même si on sait pour les JO, l'expérience est extrêmement importante." Les Bleus en avaient peut-être manqué aux JO de Tokyo, d'où ils étaient revenus bredouille...

Cette journée de dimanche s'est terminée par un impressionnant KO du double champion de France Makan Traoré (-71kg) sur Hugo Grau à la fin du premier round. Ticket validé pour lui aussi. "J'ai la chance d'être un boxeur qui frappe, disait Traoré. Les Jeux Européens c'est l'échéance à préparer maintenant. Il faut boxer un maximum pour pouvoir se situer. Je suis en train de monter."Les boxeurs vont maintenant être suivis et pris en main par l'équipe de France, avec notamment les championnats du monde (en mai en Ouzbékistan pour les hommes, en mars en Inde pour les femmes). Avant de participer aux Jeux Européens, premier distributeur de ticket pour Paris 2024.

Les qualifiés pour les Jeux Européens: Femmes :

-50kg : Wassila Lkhadiri

-54kg : Delphine Mancini

-57kg : Amina Zidani

-60kg : Estelle Mossely

-66kg : Emilie Sovinco

- 75kg : Davina Michel

Hommes :

-51kg : Billal Bennama

-57kg : Riad Labidi

-63,5kg : Sofiane Oumiha

-71kg : Makan Traoré

-80kg : Mathieu Bauderlique

-92kg : Soheb Bouafia

+92kg : Djamili Aboudou