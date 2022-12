FURY VS CHISORA : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de boxe ?

Ce samedi, le Tottenham Hotspur Stadium accueille l’un des combats les plus attendus de cette fin d’année. Tyson Fury défie Derek Chisora pour la défense du titre WBC des poids lourds. Dans ces lignes, découvrez sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match Fury vs Chisora !

Les deux combattants se sont déjà affrontés à deux reprises par le passé, en 2011 et en 2014. Tyson Fury est sorti victorieux de chaque rencontre, par décision et TKO. Ce samedi, il remet en jeu son titre de champion WBC poids lourds face à Derek Chisora, qui a remporté en juillet dernier le combat contre Kubrat Pulev.

Offre RMC Sport Profitez de l'offre ! Le Pass Combat RMC Sport est disponible, profitez-en ! J'en profite

Désormais, Derek Chisora est prêt à prendre sa revanche devant le public du Tottenham Hotspur Stadium. La chaîne RMC SPORT 2 diffuse ce samedi 3 décembre le combat Fury – Chisora en direct à partir de 20 heures.

Ce week-end, profitez de l’offre RMC Sport pour voir le match Fury – Chisora !

Les amateurs de boxe et de MMA peuvent souscrire l’offre sans engagement Pass Combat de RMC Sport au prix de 10 euros. Ainsi, vous retrouvez l’intégralité des programmes consacrés aux sports de combat, jusqu’au dimanche 23 heures 59. En effet, passé cette heure, l’abonnement s’arrête automatiquement. Vous n’avez aucune démarche à faire ! Émissions spéciales, matchs, débats et reportages sont au rendez-vous. Ainsi, vous retrouvez toute l’actualité de l’UFC, du Bellator, de l’Hexagone MMA et des compétitions de boxe en direct ou en replay sur les chaînes RMC SPORT. En plus, RMC Sport fait appel à des consultants de renom pour décrypter et analyser les combats. Vous êtes en déplacement ? Pas d’inquiétude ! Le Pass Combat est aussi disponible sur smartphone, tablette et via l’application RMC Sport. Mais attention, l’offre est exclusivement réservée aux personnes qui n’ont pas d’abonnement RMC Sport.

Cliquez ici pour profiter de l’offre RMC Sport Pass Combat

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.