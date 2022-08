Le destin incroyable de Ramla Ali, réfugiée de guerre et première gagnante d'un combat de boxe féminin en Arabie saoudite

La boxeuse britannico-somalienne Ramla Ali est entrée dans l'histoire ce samedi après avoir remporté le tout premier combat de boxe féminin organisé en Arabie saoudite. Celle qui a fui la guerre en Somalie a battu son adversaire Crystal Garcia Nova.

La Britannique d'origine somalienne Ramla Ali a remporté le premier combat professionnel de boxe féminine organisé en Arabie saoudite en mettant KO Crystal Garcia Nova au premier round ce samedi, lors d'un combat sous la carte de la revanche entre Oleksandr Usyk contre Anthony Joshua.

"Je me suis entraînée et j'ai concouru avec une fracture du poignet et une fracture de l'orteil"

Quelques secondes seulement après le début du combat, alors qu'elle avait déjà porté de lourds coups à la tête et au corps, Ali a fait voler le protège-dents de Nova avec une droite féroce qui a frappé la mâchoire de la combattante dominicaine. Ce KO technique, en marge du combat pour le titre de champion des poids lourds entre le champion du monde en titre ukrainien Oleksandr Usyk et le Britannique Anthony Joshua, porte le palmarès professionnel d'Ali à sept victoires en sept combats.

"J'ai l'impression que je dois retourner taper dans des pads. Je ne suis pas vraiment sortie de la première étape", a déclaré la combattante de 32 ans au King Abdullah Sports City de Jeddah, ajoutant : "C'est cool d'obtenir l'arrêt du combat." "Ce serait bien d'avoir un combat de 10 rounds ensuite, a-t-elle ajouté. J'ai vraiment hâte de faire une petite pause maintenant. Lors de mes deux derniers combats, je me suis entraînée et j'ai concouru avec une fracture du poignet et une fracture de l'orteil."

Réfugiée de guerre visant un titre mondiale

Ali, ancienne réfugiée de la guerre en Somalie et combattante dans la catégorie des poids super-bantam, affiche désormais un bilan de 7-0 dans sa carrière professionnelle et se dirige vers une tentative de titre mondial. Le promoteur Eddie Hearn a déclaré que la soirée devait marquer l'histoire. "Les titres mondiaux, c'est bien, mais ceci est historique, c'est un héritage en soi, a-t-il déclaré. Les championnats du monde en 2023, c'est sûr... Je crois qu'elle sera championne du monde l'année prochaine."

Avant le combat, elle a déclaré qu'elle espérait être une source d'inspiration en Arabie saoudite en dirigeant un cours de boxe à Jeddah pour les femmes et les filles saoudiennes dès l'âge de 15 ans. "Le fait qu'ils aient maintenant choisi de mettre en place un combat féminin - comme le premier - ne montre pas seulement à quel point ils essaient d'être progressistes mais, comme à quel point ils poussent vers l'égalité, avait-elle déclaré. Pourquoi ne voudrais-je pas faire partie de ce changement ?"

Ce qui lui a vallu les foudres d'Amnesty International, qui a déclaré que "le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits humains n'a rien d'un tant soit peu progressiste". "Ces dernières années, les femmes saoudiennes qui ont eu le courage de réclamer des réformes dans le pays ont été emprisonnées, torturées et complètement réduites au silence", a déclaré Felix Jakens, responsable des campagnes prioritaires de l'organisation de défense des droits humains.