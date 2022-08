Boxe: jet de ceintures hors du ring, insultes et monologue étrange... Joshua craque après sa défaite

L'Ukrainien Oleksandr Usyk a conservé les titres WBA, IBF et WBO des lourds en battant le Anthony Joshua sur décision partagée des juges. Après sa défaite, le Britannique s'est montré confus, jetant deux des ceintures de l'Ukrainien hors du ring avant de prendre le micro et de proférer des insultes avant de féliciter son adversaire.

Anthony Joshua a semble-t-il du mal à digérer. Défait pour la deuxième fois par Oleksandr Usyk dans sa tentative de conquête des titres WBA, IBF et WBO des lourds, dans la nuit de samedi à dimanche en Arabie Saoudite, par décision partagée des juges (113-115, 115-113, 116-112), le Britannique a perdu le fil à l'issue du combat, se laissant rattrapé par des émotions multiples pour un ensemble assez... confus.

Après proclamation de sa défaite, le boxeur de 32 ans a jeté deux des ceintures d'Usyk hors du ring avant de prendre la direction des vestiaires. Puis celui-ci est revenu en trombe pour serrer la main de l'Ukrainien afin de le féliciter, s'agenouillant même devant son bourreau. Mais le plus étrange restait à venir : il a ensuite pris le micro et s'est lancé dans une diatribe remplie de jurons, discutant du combat, de sa carrière, de la crise en Ukraine avant d'applaudir le champion dans une salle circonspecte.

Quand Joshua "vole" le moment d'Usyk

"Si vous connaissiez mon histoire, vous comprendriez la passion. Je ne suis pas un boxeur amateur de cinq ans qui était un espoir promis à un grand avenir", a déclaré Joshua avant de poursuivre. "J'allais en prison, j'ai été libéré sous caution et j'ai commencé à m'entraîner, je voulais pouvoir me battre. Je vole ce moment Usyk, je suis désolé, mais c'est à cause de la passion que nous y mettons."

"Ce gars pour me battre ce soir, peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais cela montre le niveau de travail acharné que j'ai fourni, alors s'il vous plaît, applaudissez-le en tant que champion du monde des poids lourds." Joshua évoquera ensuite "le talent phénoménal" de son adversaire, expliquant également que "s'il ne comprend pas ce qui se passe dans son pays, ce qu'il se passe n'est pas agréable".

"Il y a une petite fissure dans l'armure"

Un moment embarrassant, que certains sur les réseaux sociaux ont comparé à Kanye West quand, en 2009, il s'était saisi du micro pour "voler" l'instant de gloire de Taylor Swift lors d'une cérémonie des Music Awards.

En conférence de presse, plusieurs minutes après sa défaite, le boxeur britannique a fondu en larmes, là encore rattrapé par ses émotions. "J'ai juste parlé avec mon coeur. Ça a été tellement dur", a déclaré le Britannique, ajoutant: "il faut être très fort et ce soir, il y a une petite fissure dans l'armure".

"Vous avez vu la réaction d'AJ, c'était celle d'un être humain qui voulait tellement gagner, avec tant de pression sur les épaules. Je pense qu'il a juste explosé parce qu'il a perdu et qu'il était dévasté", a renchéri son agent, Eddie Hearn.

Moins étincelant depuis sa défaite surprise en 2019 face au Mexicain Andy Ruiz Jr, le champion olympique de Londres en 2012 avait rejeté avant le combat les rumeurs de retraite en cas de défaite.