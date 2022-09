Mayweather VS Asakura : regardez le match de légende avec l'offre RMC Sport

Ne ratez pas le match de combat qui va se dérouler ce dimanche entre deux personnalités du monde des sports de combat bien connues.

Lors de ce match haut en couleurs, la star invaincue jusqu’à ce jour Mayweather va affronter un autre poids lourd du milieu célèbre en Asie, Asakura. Le combat aura lieu au Japon et plus précisément dans la banlieue de Tokyo. Il sera diffusé ce dimanche 25 septembre à 7 h du matin sur RMC Sport.

Découvrez aussi l’offre RMC Sport x beIN Sports à prix réduit

Offre RMC Sport Profitez du Pass Combat ! Craquez pour l'offre du moment pour voir le match de Boxe de Mayweather ! J'en profite

Rien n’est sûr concernant l’issue du combat et tout n’est pas joué. Reste à savoir si le quintuple champion du monde aux 50 victoires sera mis à rude épreuve par le japonais ou s’il va connaître la première défaite de toute sa carrière. Il faudra être au rendez-vous à l’heure pour le savoir en direct et ne pas perdre une miette des instants décisifs de ce combat qui promet de belles actions.

Regardez le combat Mayweather VS Asakura à petit prix avec le Pass Combat

Si vous ne possédez pas d’abonnement RMC Sport mais souhaitez tout de même profiter du match, vous pouvez souscrire un pass combat à 5 euros. Ce pass vous permettra de suivre l’affrontement entre Mayweather et Asakura ce dimanche 25 septembre à 7 h. Le pass est valable une journée et se résilie automatiquement le lendemain de sa souscription à 23h59. Les ventes ouvrent bientôt, alors il ne faudra pas trop tarder pour bénéficier de ce prix bas. Ce pass est la solution la moins chère et la plus abordable pour profiter occasionnellement des combats les plus importants ou attendus. Avec lui, vous ne louperez plus aucun affrontement et vous serez au courant des dernières actualités des sports de combat. Sinon, RMC Sport propose aussi des offres intéressantes sous forme d’abonnements comme la formule à 19 euros par mois avec engagement de 12 mois ou l’accès à Bein Sports en plus de RMC Sport pour 29 euros par mois avec engagement 12 mois.

Cliquez ici pour profiter du Pass Combat de RMC Sport

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.