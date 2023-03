Tony Yoka – Carlos Takam : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le combat en direct ?

Ce week-end, Tony Yoka fait son grand retour sur les rings ! Il affronte Carlos Takam à l’occasion de la réunion du Zénith de Paris. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le combat Yoka vs Takam en direct !

Ce samedi soir, CANAL+ diffuse le match entre Tony Yoka et Carlos Takam, en direct du Zénith de Paris-La Villette. Dix mois après sa première défaite en boxe contre Martin Bakole, Tony Yoka revient pour ajouter une 12e victoire à son palmarès. L’ex champion olympique a une allonge de 2, 08 m, ce qui lui a permis de remporter 11 combats, dont 9 par KO ou TKO.

Cependant, celui que l’on surnomme “La Conquête” affronte cette semaine Carlos Takam. Le Camerounais possède 39 victoires à son actif, dont 28 par KO. Par ailleurs, il n’a perdu qu’une seule rencontre en 17 ans. Dans sa carrière professionnelle, Takam a affronté les meilleurs boxeurs mondiaux, dont Anthony Joshua, ou encore Joe Joyce et Makhmudov. Ancien champion des poids lourds WBO et WBF, Carlos Takam est aujourd’hui l’un des combattants les plus titrés de la catégorie. Un premier match devait avoir lieu en janvier dernier, mais à la suite d’une blessure, Takam a dû renoncer au match. Vous souhaitez savoir à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc entre Tony Yoka et Carlos Takam ? Dans ces lignes, on vous explique tout !

Combat Yoka – Takam en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce samedi, retrouvez le combat entre Yoka et Takam sur la chaîne CANAL+. Les deux combattants se retrouvent sur le ring du Zénith de Paris, à partir de 21 heures. Dès 20 heures 45, l’équipe de commentateurs CANAL+ vous plongent au cœur de l’actualité de la boxe. Vous pouvez regarder le combat Yoka vs Takam en direct via l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT au prix de 34, 99 euros par mois pendant douze mois, puis 45, 99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois.

