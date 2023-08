Le catcheur Bray Wyatt, star de la WWE, est mort à 36 ans

Bray Wyatt, catcheur star de la WWE, est décédé à 36 ans suite à une crise cardiaque. Il avait remporté tous les titres majeurs au sein de l'organisation. De nombreuses légendes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Le monde du catch est en deuil. Windham Lawrence Rotunda, plus connu sous le nom de "Bray Wyatt" à la WWE, est décédé ce jeudi, à 36 ans. C'était l'un des catcheurs les plus importants de la dernière décennie. Son décès a été annoncé par Triple H, légende du catch et directeur créatif de la WWE.

Bray Wyatt est mort d'une crise cardiaque causée par des complications au coeur après avoir contracté la Covid-19 en début d'année, selon Fightful. Ces derniers mois, il avait connu de nombreuses avancées positives et avait pour ambition de revenir sur les rings de la WWE.

L'annonce sur les réseaux sociaux de Triple H a plongé le monde du catch en deuil. Bray Wyatt avait intégré la WWE, compagnie reine dans le monde du catch, en 2009 via la FCW. Après un départ en 2021, il était revenu au sein de la compagnie fin 2022. Sa dernière apparition télévisuelle remonte au mois de janvier dernier, lors du Royal Rumble.

Un catcheur emblématique de la dernière décennie

Bray Wyatt avait marqué les esprits des fans de la WWE. Il a notamment été champion universel à deux reprises, champion de la compagnie en 2017. Windham Rotunda avait aussi remporté les ceintures par équipe à trois reprises, avec trois coéquipiers différents.

Suite à son décès, de nombreuses gloires du catch ainsi que des lutteurs ayant évolué avec Bray Wyatt lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment de Dwayne Johnson, Matt Hardy, Braun Strowman et d'Eric Bischoff.

La WWE a annoncé reverser tous les profits liés à la vente des produits dérivés de Bray Wyatt à sa femme et ses ses enfants.