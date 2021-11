Hexagone MMA 2: les blessures impressionnantes de Lucie Bertaud, finaliste de Koh Lanta, après sa défaite

Dans une story Instagram, Lucie Bertaud a présenté un visage toujours très marqué par son combat perdu par TKO dans le troisième round samedi, contre Karla Benitez, au Hexagone MMA 2, diffusé sur RMC Sport.

Lucie Bertaud, qui remontait sur le ring après un an d’absence et une finale dans l’émission Koh Lanta, a manqué son retour à la compétition sur nos antennes samedi, battue par la Vénézuélienne Karla Benitez, plus expérimentée. Celle-ci a provoqué un énorme retournement de situation en assénant un terrible coup de coude à la Française, touchée en plein visage, et incapable de poursuivre un combat qu’elle dominait pourtant de la tête et des épaules avant ce revirement de situation. Regrettable.

"Donne moi trois jours et je reviens en bombe"

Mais ce qui a aussi marqué les internautes après le combat, ce sont les stigmates laissés par la violence du choc, encore visibles quelques heures après l’affrontement sur le visage de la combattante française, l'œil bleu et la pommette boursouflée, méconnaissable.

L'oeil a fini par dégonfler © @Capture

Impressionnante, la blessure a fini par dégonfler, et la combattante, rassurante, de donner de ses nouvelles sur Instagram: "Ç'a un peu dégonflé mais j’ai deux ouvertures à l’œil, a-t-elle révélé en story Instagram après son combat. Mon corps ne répondait pas comme d’habitude. Je savais que [mon adversaire] était solide […] Je ne m’attendais pas à moins de sa part mais il y a deux-trois choses sur lesquelles elle m’a surprise."

Lucie Bertaud © Capture

Plus de peur que de mal, donc: "Donne moi 3 jours et je reviens en bombe, c’est rien ça", a-t-elle même plaisanté, toujours sur Instagram.