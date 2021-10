Hexagone MMA 2: Lucie Bertaud, une aventurière dans la cage

Finaliste de Koh-Lanta au printemps dernier, Lucie Bertaud retrouve la compétition en MMA ce samedi au Zénith de Paris lors de l’événement Hexagone MMA 2. La combattante-journaliste française s’est confiée au RMC Fighter Club pour raconter son parcours atypique avant ce retour aux affaires sportives plus d’un an après son dernier combat.

"Sur Koh-Lanta, il y a des claques qui se perdent, vraiment!" Les adversaires de Lucie Bertaud dans la célèbre émission de télé-réalité de TF1 vont pouvoir découvrir ce samedi ce que la combattante aurait pu leur réserver si leur rencontre s’était effectuée dans une cage et non dans le cadre plus policé d’une île de la Polynésie française. Plus d’un an après son dernier combat, Lucie Bertaud revient aux affaires en MMA ce samedi soir au Zénith de Paris à l’occasion de l’événement Hexagone MMA 2. Un retour marqué par une différence: la Française a pu bénéficier d’un coup de projecteur médiatique et d’un booster de notoriété rare dans sa discipline en prenant part au printemps dernier à Koh-Lanta: Les Armes Secrètes, dont elle a terminé finaliste.

Une corde de plus à l’arc d’une femme qui a construit sa trajectoire sur son côté multi-facettes. Venue aux sports de combat à quinze ans, en partie pour "apprendre à se défendre", Lucie Bertaud a trouvé sa voie sur le ring: cinq fois championne de France et championne d’Europe (2007) en boxe amateur. Mais le rêve de Jeux Olympiques dans le noble art de celle qui avait rejoint le groupe boxe de l’INSEP (elle en était alors la seule fille) ne se réalisera jamais, les femmes n’étant pas au programme à Pékin en 2008 avant qu’elle ne rate sa qualification pour Londres 2012. Celle qui a aussi conquis un titre de championne de France de kickboxing va alors passer à autre chose.

Diplômée de l’Ecole de journalisme de Sciences Po et du CFPJ, Lucie Bertaud bascule dans l’univers médiatique. Journaliste, commentatrice, elle va profiter d’un numéro de son émission Face à face (sur Kombat Sport) consacré au MMA pour découvrir cette discipline. Qui lui plaît d’entrée pour sa versatilité mais aussi et surtout pour la façon dont elle met en avant la pratique féminine au contraire de beaucoup d’autres. Décidée à se lancer, son défi se transforme en palmarès: elle est sélectionnée avec l’équipe de France amateur et devient vice-championne du monde IMMAF en juillet 2015 à Las Vegas, quelques mois après avoir été championne de France de sambo alors qu’elle se préparait au MMA.

Morceau d'histoire

Sa carrière pro débute sur une victoire en avril 2016 avant deux défaites de rang. Elle retrouve le chemin du succès en novembre 2019, dans l’organisation UAE Warriors, avant de s’offrir un morceau d’histoire en octobre 2020 dans l’organisation Bellator en s’imposant (décision unanime) face à Maguy Berchel à Paris pour le premier combat de MMA d’une femme à Bercy quelques mois après la légalisation de la discipline en France. Quelques semaines plus tard, elle montre une nouvelle facette de ses talents en publiant le livre MMA, le rêve américain qui revient sur son expérience aux Etats-Unis, où elle est notamment passée par la célèbre salle de l’American Top Team pour s’entraîner.

Le grand public pourra ensuite la découvrir dans Koh-Lanta, expérience marquante pour laquelle elle avait déjà plusieurs fois postulé. Au Zénith, ce samedi, elle sera d’ailleurs soutenue par plusieurs de ses ex-compagnons d’aventure à jamais liés à elle. Au-delà du clin d’œil, celle qui reste sur deux victoires mais n’a combattu que deux fois en deux ans (3-2 en carrière) sera surtout en quête d’une nouvelle victoire et cherchera à faire le spectacle face à l’expérimentée Vénézuélienne Karla Benitez, qui compte trente-cinq combats en MMA (19-15-1) et encore plus en boxe thaï.

Et après? "J’ai encore beaucoup d’ambitions", clame celle qui est également conférencière et qui pourrait (et aimerait) jouer avec d’autres un rôle d’ambassadrice du MMA en France vu sa nouvelle notoriété. Avant ce retour sportif, Lucie Bertaud s’est confiée sur ce parcours atypique et son expérience dans Koh-Lanta, où son statut de sportive ne l'aura pas aidé au contraire de ce qu'on pourrait croire, dans un numéro spécial du RMC Fighter Club, l’émission de RMC Sport consacrée aux sports de combat. Idéal pour en savoir plus sur l’aventurière de la cage avant de la voir à l’œuvre au Zénith.