MMA: ce nouveau système qui va faire rendre des comptes aux juges

Comme en boxe, le jugement des combats de MMA provoque souvent des débats. Pour pousser les juges à rendre plus de comptes sur leurs décisions, la commission athlétique du Colorado va tester à partir du 17 juin un nouveau système qui les obligera à donner le critère qui leur a fait pencher vers tel ou tel combattant pour chaque round.

Pourquoi tel juge a-t-il donné tel round à tel combattant? Pourquoi deux juges ont-ils accordé le même round à un combattant différent? Après chaque soirée de MMA, ou presque, les amoureux de cette discipline trouvent toujours une occasion de débattre sur ce thème. Et pour les événements au Colorado, ils auront désormais plus d’arguments dans la conversation.

La commission athlétique de l’Etat américain qui avait accueilli la première carte de l’histoire de l’UFC, en novembre 1993 à Denver, va expérimenter dans les jours à venir un nouveau système qui ne va pas révolutionner le jugement mais qui va forcer les juges à expliquer leurs décisions. Jusque-là, un juge doit juste rendre son verdict pour chaque round, 10 points pour le vainqueur, 9 ou moins pour le perdant selon le scénario, ce qui permet de désigner le vainqueur s’il n’y a pas de KO/TKO ou soumission avant la fin du combat.

Mais ceux qui officieront le 17 juin lors de l’événement Sparta Combat League 96, qui aura lieu dans la ville de Superior, devront également rendre une seconde carte après chaque round, comme expliqué par le juge et avocat canadien Erik Magraken. Le principe ? Cocher la case du critère qui les a poussés à donner cette reprise à tel ou tel combattant. La carte comprend les trois critères de jugement d’un combat de MMA selon les règles unifiées de la discipline, "striking et grappling effectif", "agressivité effective" et "contrôle de l’aire de combat", qui marchent dans l’ordre (il faut égalité sur le premier pour passer au deuxième, idem du deuxième au troisième).

Chaque juge notera lequel a construit sa décision et sur quoi il s’est basé pour le faire (impact, domination ou durée) ainsi que la qualité de cet avantage (légère, substantielle, dominatrice). De quoi permettre de mieux comprendre le cheminement qui amène à un jugement. Bref, rendre plus de comptes, un point qui plaira à ceux – et ils sont beaucoup – qui réclament depuis longtemps de tendre vers cette voie. Si cette idée reste pour l’instant l’expérimentation d’une seule commission athlétique, elle pourrait vite faire des petits si elle plaît au fans et aux observateurs.