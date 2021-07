MMA: détenu pour pédopornographie, le recordman du nombre de combats pro se suicide

Recordman du nombre de combats pro (et de victoires) dans une carrière en MMA, Travis Fulton a été retrouvé pendu dans sa cellule ce samedi. L’Américain, passé par l’UFC pour deux combats en 1999, était détenu pour une affaire de pédopornographie alors qu’il attendait déjà le résultat d’une affaire de violence domestique.

Avec 320 combats de MMA entre ses débuts pro en juillet 1996 et sa dernière en avril 2019, il détenait le record du genre avec plus du double que son dauphin (Shannon Ritch, 153). Personne n’a non plus, et c’est logique, gagné plus de fois que lui dans cette discipline (255 fois contre 54 défaites, 10 nuls et un no-contest). Mais Travis Fulton, apparu deux fois dans la cage de la prestigieuse UFC ( défaite contre Pete Williams à l’UFC 20 en mai 1999, victoire sur David Dodd à l’UFC 21 en juillet 1999) et qui s’est entre autres mesuré à des noms comme Dan Severn, Ikuhisa Minowa, Heath Herring, Ricco Rordiguez, Tsuyoshi Kosaka, Evan Tanner, Rich Franklin, Ben Rothwell, Forrest Friffin et Jason Miller dans sa carrière, ne restera pas dans les mémoires pour sa longévité au combat, qui lui a valu le surnom "The Ironman".

La face sombre de son parcours de vie éclipsera toujours, et à raison, son parcours sportif. A quarante-quatre ans, le combattant américain a été retrouvé mort ce samedi matin alors qu’il était en prison pour pédopornographie. Fulton s’est suicidé en se pendant dans sa cellule du Linn County Correctional Center, dans l’Iowa, où son corps a été découvert à quatre heures du matin lors d’une tournée de routine d’un gardien avant que sa mort ne soit prononcée une heure plus tard. L’ancien combattant était détenu depuis le 19 février sur demande de l’US Marshals Service pendant sa procédure judiciaire.

La veille de sa mort, le 9 juillet, il avait écrit une note expliquant son intention de plaider coupable pour deux des quatre charges retenues contre lui: une pour exploitation sexuelles d’un mineur et une pour possession d’images à caractère pédopornographique. Selon les informations du site MMA Fighting, il aurait persuadé ou tenté de persuader une personne de moins de dix-huit ans de poser pour du contenu explicitement sexuel et aurait possédé du contenu à caractère pornographique qu’il aurait tenté de transporter entre différents Etats américains.

Au moment de sa mise en accusation dans cette affaire, il attendait également la conclusion d’autres charges à son encontre dans une affaire de violence domestique où il aurait envoyé une femme à l’hôpital après l’avoir frappé à la tête et dans le dos – son statut de combattant professionnel étant une circonstance aggravante – et menacé de la tuer. Cette autre victime et lui étaient en outre poursuivis pour avoir outrepassé l’ordonnance de protection les obligeant à ne plus se voir en se rencontrant dans un casino.