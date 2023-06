MMA: Elon Musk accepte la proposition de Georges Saint-Pierre pour s'entraîner avant son "combat" contre Mark Zuckerberg

Les deux patrons de la tech' pourraient s'affronter dans une cage, à Las Vegas, à la manière d'un combat de MMA. Un coup de com', peut-être une blague, qui a pris un peu plus d'épaisseur alors qu'Elon Musk a accepté la proposition de l'ancien champion de MMA, Georges Saint-Pierre, de l'entraîner pour son duel contre Mark Zuckerberg. Le combat pourrait se tenir au printemps 2024.

Le combat pourrait-il être bel est bien lancé? Proposé à la surprise générale la semaine dernière par Elon Musk (51 ans), un combat en octogone entre le patron de Twitter et celui de son grand rival Meta, Mark Zuckerberg (39 ans), a pris un peu plus d'ampleur ce mardi.

Si on ne sait toujours pas vraiment si cet affrontement de coqs - Musk mesure 1,88 m, Zuckerberg, adepte de jiu-jitsu et familier à l'univers de l’UFC, 1,71 m... - est davantage une blague plutôt qu'un vrai rendez-vous, Musk n'a pas hésité à lui donner encore un peu plus de corps en s'offrant les services... d'un véritable (ex)combattant MMA. La légende Georges Saint-Pierre avait proposé de l'entraîner pour son combat dans un message posté samedi sur Twitter.

"Un honneur absolu de vous aider et d'être votre partenaire d'entraînement"

"Je suis un grand fan de vous et ce serait un honneur absolu de vous aider et d'être votre partenaire d'entraînement pour le défi contre Zuckerberg", avait écrit l'ancien combattant canadien de 42 ans. "Ok, allons-y", lui a répondu 72 heures plus tard le milliardaire sud-africano-canado-américain. Sacré champion des welters et des moyens à l'UFC, la principale franchise de MMA, George Saint-Pierre est considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de l'histoire de la discipline.

Le combat entre les deux boss des géants de la tech pourrait se tenir à Las Vegas. Des rumeurs le placeraient lors de l'UFC 300, un évènement pas encore officialisé mais censé se tenir au printemps 2024. Le patron de l'UFC, Dana White, avait clamé la semaine dernière que le patron de Twitter et celui de Meta étaient "absolument sérieux".