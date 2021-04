MMA: un combattant a perdu du doigt pendant un combat

A l’occasion d’un combat de MMA jeudi à Philadelphie, le Canadien d’origine russe Khetag Pliev a perdu son annulaire de la main gauche alors qu’il affrontait Devin Goodale. Le doigt a finalement été retrouvé dans le gant du combattant, qui a subi une greffe quelques heures plus tard.

Scène totalement surréaliste ce jeudi à Philadelphie. A l’occasion du Cage Fury Fighting, un événement de MMA organisé en Pennsylvanie (Etats-Unis), le combat entre le Canadien Khetag Pliev et l’Américain Devin Goodale n’a pas été jusqu’à son terme pour une étonnante raison. Et promis, ce n'est pas un poisson d'avril.

Entre le 2e et le 3e round, Pliev, ex-lutteur d’origine russe qui a notamment défendu les couleurs du Canada aux Jeux olympiques de Londres en 2012, s’aperçoit qu’il lui manque un doigt sur sa main gauche. Son annulaire a été sectionné. Autre problème, il est introuvable. "C’était un moment surréaliste, a commenté le promoteur Rob Haydak, cité par ESPN. J’ai dit: 'Attendez une seconde, il est où son doigt ? Tout le monde a dit: 'Je ne sais pas'."

La main de Pliev sans son annulaire © -

Une annonce aux spectateurs pour chercher le doigt

Après l'interrompution du combat, le média US rapporte que les personnes présentes se sont mises à chercher l'annulaire dans l'octogone durant plusieurs minutes. Une annonce a même été faite pour demander aux spectateurs présents de chercher le doigt du combattant dans l’Arena. Et bonne nouvelle, le doigt a finalement a été retrouvé... à l’intérieur du gant de Pliev. Le combattant de 37 ans a immédiatement été conduit aux urgences où il a subi une greffe.

Le Canadien a indiqué que son annulaire a été sectionné durant le premier round, sans savoir exactement comment cela a été provoqué. Selon lui, Goodale, qui tenait son gant, a pu être à l’origine de cette blessure. "J’ai senti mon doigt claquer, raconte Pliev à ESPN. Il a continué à tirer mon gant et mon doigt s’est cassé. On a continué à se battre. Quand le 2e round s’est terminé, j’ai vu que l’os était à l’air libre. Je voulais continuer le combat mais le médecin a vu ça et a arrêté le combat."

Pour la petite histoire, Devin Goodale a été déclaré vainqueur par KO technique. Une décision incompréhensible pour Pliev, qui conteste les gestes de son adversaire. Et va faire appel devant la commission de discipline.