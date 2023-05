Mort d'un combattant de MMA, tué par balle après une altercation avec un militaire à Porto Alegre

Mauro Chaulet aurait eu une violente altercation avec un officier de police militaire à Porto Alegre, au Brésil, ont rapporté des médias locaux. Le combattant brésilien de MMA, 36 ans, serait décédé des suites d'une blessure par balle.

Une soirée qui dégénère. Mauro Chaulet, combattant de MMA, a trouvé la mort dans la nuit du 6 au 7 mai après avoir reçu une balle lors d'une violente altercation dans un bar avec un officier de la police militaire, ont rapporté plusieurs médias locaux.

Selon le rapport d'incident partagé par Radio Guaiba, le Brésilien de 36 ans est décédé des suites de sa blessure, tandis que sa compagne présente sur les lieux a également été touchée deux fois dans le ventre. Elle a survécu. Tout aurait dégénéré lorsque la compagne de Chaulet se serait disputée avec une femme accompagnant l'officier de police militaire, pas en service ce soir-là, dans un établissement du nord de Porto Alegre.

L'officier et la femme touchés dans un état stable

Les premiers rapports n'indiquent pas qui a tiré le premier coup de feu, mais il est précisé que le combattant a également tirer dans l'aine de l'officier avec l'arme de ce dernier. Chaulet a lui-même reçu une balle dans le dos, qui sera fatale. Il a tout de même tenté de fuir les lieux à bord de sa voiture alors qu'une garnison tentait de l'arrêter. Il serait finalement entré en colission avec un autre véhicule.

La femme et le policier touchés ont été transportés d'urgence à l'hôpital le plus proche pour des blessures potentiellement mortelles, et seraient tous les deux dans un état stable. Mauro Chaulet était connu de la justice locale pour des démêlés divers, dont plusieurs atteintes à l'intégrité physique d'autrui, organisation criminelle et utilisation de faux documents, rapportent les médias brésiliens.