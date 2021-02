UFC: le Français Imavov battu de justesse par Hawes

Nassourdine Imavov s'est incliné à l'UFC contre Phil Hawes dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas. Le Français a été dominé par son rival américain sur décision des juges. Cruel pour le prometteur combattant de la catégorie des poids moyens.

Auteur d'une très belle victoire contre Jordan Williams en octobre dernier, Nassourdine Imavov s'est attaqué à un joli défi ce week-end pour son deuxième combat dans l'octogone de l'UFC à Las Vegas.

Mais la marche était un peu trop haute pour le lutteur franco-daghestanais. Malgré une belle résistance, le combattant de 24 ans a été battu à la décision (28-28, 29-28, 29-28) par Phil Hawes au bout des trois rounds.

Un peu plus d'un mois après l'annulation de leur combat sur l'île de Fight Island, son rival étant malade, Nassourdine Imavov a montré de belles choses mais pas assez pour l'emporter lors d'une soirée qui a ensuite vu Derrick Lewis signer un énorme KO sur Curtis Blaydes.

Face au protégé de Fernand Lopez, Phil Hawes a fait parler son expérience et a parfaitement su contenir la fougue du Français. Face aux coups de poing d'Imavov, l'Américain de 32 ans a joué avec la cage et a su amener le combat au sol pour faire parler ses qualités de lutteur.

Imavov va devoir rebondir

Impressionnant pour ses débuts dans l'octogone, Nassourdine Imavov a cette fois subi un petit coup d'arrêt et concède sa troisisème défaite en MMA (pour neuf victoires). De quoi le freiner dans son ascension vers les sommets de la catégorie des poids moyens.

De son côté, Phil Hawes remporte son sixième succès consécutif et possède désormais un bilan assez flatteur de dix victoires (et deux défaites) chez les pros. A Nassourdine Imavov de trouver la force pour rebondir et confirmer les espoirs placés en lui par Dana White. Le chemin vers le champion Israel Adesanya est long pour le "Russian Sniper" mais son parcours à l'UFC ne fait que commencer.