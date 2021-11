Un combattant de MMA doit se faire retirer un testicule après une blessure

Suite à un coup de genou reçu à l'entraînement, le combattant de MMA Christian Lohsen a dû subir l'ablation d'un de ses testicules vendredi. Les stars de l'UFC lui ont témoigné leur soutien.

"Je ne recommande à personne de passer par là..." Le combattant de MMA, Christian Lohsen, a dû se faire retirer un testicule après avoir reçu un coup de genou lors d'un entraînement. Il a été transporté à l'hôpital et a dû subir une ablation du testicule gauche. L'Américain est maintenant en convalescence chez lui et se repose après une opération réussie.

Christian Lohsen, qui détient un bilan professionnel de neuf victoires et deux défaites en MMA, a partagé la malheureuse nouvelle sur son compte Instagram vendredi. "La nuit dernière a été difficile... lors d'un accident d'entraînement, mon testicule gauche s'est rompu sous l'effet d'un genou, ce qui a entraîné son ablation chirurgicale", indique le combattant de 26 ans en légende d'une photo qui témoigne de son passage à l'hopital.

"Si tu me frappes dans mon dernier testicule, nous ne sommes pas amis..."

Puis il ajoute : "Merci à tous ceux qui m'ont aidé hier soir à me rendre à l'hôpital. Je suis bien à la maison, je me repose, l'opération s'est bien passée. Le médecin a dit que je ne perdrai pas de testostérone ni de capacité à avoir des enfants à cause de ça." "Si je perds l'autre par contre, c'est une autre histoire. Donc à partir de maintenant, si tu me frappes dans mon dernier testicule, nous ne sommes pas amis... lol", ironise-t-il.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars de l'UFC lui ont apporté leur soutien. L'ancien combattant de l'UFC Mike Perry a répondu : "Oh mon Dieu, mec. Tes sacrifices seront récompensés. Ils doivent l'être." Un autre ancien combattant, Ben Saunders, a écrit : "Mec, je t'envoie de la positivité en abondance." Des messages qui ont touché Christian Lohsen : "Je tiens à remercier tout le monde pour vos vœux. Je ne recommande à personne de passer par là... mais comme je suis coincé sur le canapé pendant ma convalescence, j'ai trouvé fou le nombre d'articles/commentaires/forums que j'ai vus sur ce qui s'est passé." Avant de conclure par un nouvel hastag ironique : #1Nut2NutsDoesntMatterIWillBeAChampion (traduction : Un testicule ou deux, peu importe, je serai un champion).