Taekwondo: la participation des Russes et Bélarusses aux Mondiaux sous bannière neutre autorisée

La Fédération internationale de taekwondo a décidé d'autoriser la participation des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre aux Championnats du monde.

Réunie mardi en session extraordinaire, la Fédération internationale de taekwondo a décidé d'autoriser la participation des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre aux Championnats du monde, à commencer par ceux de Bakou en mai, suivant ainsi les recommandations de la commission exécutive du CIO.



L'instance "continuera à soutenir les athlètes ukrainiens afin qu'ils puissent participer aux événements de taekwondo", a-t-elle rappelé dans un communiqué. Cependant "après délibération", elle a décidé que les combattants russes et bélarusses, tout comme leurs entraîneurs, seraient en mesure de participer à titre individuel "aux Championnats du monde de taekwondo, à partir des Championnats du monde de taekwondo de Bakou 2023, à la fin du mois de mai".

Sur les traces de l'escrime

Une décision sur leur participation à d'autres événements non organisés par la Fédération par World Taekwondo sera prise après ces Mondiaux, précise le texte.



La Fédération internationale d'escrime avait annoncé début mars la réintégration des escrimeurs russes, une première dans le sport international en plus d'un an. Et il y a une semaine, le CIO a recommandé le retour des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre et à titre individuel, sans toutefois se prononcer à ce stade sur une éventuelle participation de ces sportifs aux Jeux olympiques de Paris en 2024.



Le Comité olympique russe a toutefois déjà jugé ces critères de réintégration "discriminatoires".