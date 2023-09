Taekwondo - Laurin: "Je voulais absolument gagner"

A l’image de sa troisième manche en finale face à la Britannique Rebecca McGowan, expédiée 12-0, Althéa Laurin a montré une grande sérénité aujourd’hui à Levallois pour emporter son premier tournoi de niveau Grand Prix. La championne du monde des moins de 73 kilos, déjà médaillée olympique, est la leader du taekwondo français. A un an des JO, cette modeste semble au sommet de son art.

Althéa Laurin, que signifie cette première victoire en Grand Prix, en plus ici devant les Français?

C’est une victoire devant tout le public français à un an des JO à Paris! Ca fait toujours plaisir. C’est un sentiment qui est très fort. Aujourd’hui je retiens que je suis capable et qu’il faut continuer dans ce sens.

Comment s’est déroulée votre journée? Il y a notamment eu ce match contre la Turque en demi-finale, qui a semblé vous libérer?

J’ai avancé dans la journée avec un esprit de victoire. Je voulais absolument gagner, absolument cette médaille d’or. Ca faisait plusieurs fois que je perdais contre la Turque (Uzuncavdar) l’affronter ici à Paris c’était très important pour moi. Aujourd’hui je me suis dit ‘il faut que je gagne’. On a eu quelques changements de stratégie. Je ne vais pas tout dévoiler. J’ai joué avec les distances et j’étais beaucoup plus à l’aise. C’est une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé.

Vous aviez le public derrière vous. Ça vous a stressée?

Avoir le public avec soi c’est toujours très plaisant. Je suis très contente de ce que j’ai accompli. Avec le public on est transcendé. C’a aussi servi de répétition en vue des JO.

Vous êtes championne du monde en titre, souvent sur les podiums, vous avancez vers les JO avec une grosse pancarte de favorite...

Je ne me mets pas de pression. Je me dis de rester performante et de continuer sur ma lancée.