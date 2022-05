Madrid: Paire brise sa série de défaites et se qualifie pour le grand tableau

En s'imposant en trois sets face à Federico Coria au Masters 1000 de Madrid, Benoît Paire a remporté deux matchs de rang pour la première fois depuis l’Open d’Australie. Il est le seul des quatre Français à être sorti des qualifications.

Benoît Paire revit à Madrid. Après s'être imposé face à Brandon Nakashima dans une ambiance survoltée, Benoît Paire a gagné en trois sets 6–7(5), 6–4, 6–2 contre Federico Coria lors du second tour des qualifications du Masters 1000 de Madrid ce dimanche. Il est ainsi le seul Français à s'extirper des qualifications, alors que quatre d'entre eux étaient sur la ligne de départ.

Deux victoires de rang, une première depuis janvier

Adrian Mannarino et Hugo Gaston ont eux été éliminés dès ce samedi au premier tour, quand Ugo Humbert s'est incliné en deux sets 7-6, 6-3 contre Soonwoo Kwon, 71e mondial. En battant Federico Coria, Benoît Paire se qualifie pour le tableau principal et surtout signe pour la première depuis l'Open d'Australie, en janvier dernier, deux victoires consécutives. Une bonne nouvelle pour le 60e joueur mondial qui restait sur une série de 11 défaites de rang sur le circuit principal, même s’il devra remporter son premier tour afin de définitivement briser cette série.

La veille, le Français s'était offert l'Américain Brandon Nakashima, 76e joueur mondial, en trois sets aussi 6-0, 3-6, 6-3, dans une ambiance survoltée et totalement acquise à sa cause à Madrid. Alors qu'il ne s'agissait que d'un premier tour de qualification, tout le public poussait et scandait son nom, ce qui a vraisemblablement aidé Benoît Paire à surmonter sa mauvaise passe. A la fin du match, et avec la victoire en poche, il a sorti son téléphone pour filmer et a partagé à ses abonnés sur Instagram la superbe ambiance qui régnait sur le court numéro 3. Des images qui tranchent avec celles de son dernier tournoi, où il avait fini très remonté contre le public d'Estoril en début de semaine.