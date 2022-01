Open d’Australie: Gasquet fait tomber Humbert, Gaston prend la porte

Richard Gasquet s’est qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie en s’imposant dans le choc français face à Ugo Humbert (3-6, 7-6, 7-6, 6-3), ce mardi. Alizé Cornet a aussi décroché son billet pour le tour suivant à l’inverse d’Hugo Gaston, Clara Burel ou Océane Dodin.

Nuit mitigée pour les Français à l’Open d’Australie. Richard Gasquet, 81e mondial, a remporté le second duel franco-français du premier tour en battant Ugo Humbert (40e) 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 6-3, mardi à Melbourne. Le Biterrois de 35 ans affrontera au prochain tour le Néerlandais Botic van de Zandschulp (57e). Lundi, Corentin Moutet (100e) s'était lui aussi qualifié pour le 2e tour aux dépens d'un compatriote, Lucas Pouille (160e).

Gasquet retrouve avec bonheur le Majeur australien auquel il n'avait pas participé lors des trois dernières éditions. En 2018, il avait atteint le 3e tour. En 2007, 2008, 2012 et 2013, il s'était hissé en 8es de finale. Humbert (23 ans) avait atteint le 2e tour l'an passé pour sa troisième participation.

Chez les autres représentants tricolores en lice, seule Alizé Cornet s’est qualifiée. La 61e mondiale a écarté la Bulgare Viktoriya Tomova (118e et issue des qualifications) 6-3, 6-3. La Française qui fêtera samedi ses 32 ans, reste sur trois éliminations consécutives au 2e tour à Melbourne où elle avait atteint les 8es de finale en 2009. Au prochain tour, elle affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza (3e) qui a logiquement éliminé Clara Burel (77e). La Bretonne a commis trop de fautes directes pour espérer battre Muguruza, finaliste à Melbourne en 2020, qui a cependant eu besoin de cinq balles de match pour s'imposer 6-3, 6-4. A 20 ans, Burel participait à son troisième Open d'Australie où elle n'a encore jamais passé le premier tour. Son meilleur résultat en Grand Chelem reste le 3e tour atteint à Roland-Garros en 2020.

Dodin battue après avoir eu trois balles de match

C’est également terminé pour Océane Dodin, 85e mondiale, qui a laissé échapper une partie qu'elle semblait contrôler et, malgré trois balles de match, elle s'est inclinée face à la Roumaine Irina-Camelia Begu (64e) 2-6, 7-5, 6-3. Après avoir assez tranquillement remporté le premier set, la Française a mené 5-3 dans le deuxième et servi pour le match à 5-4. Elle s'est procuré trois balles de match mais la Roumaine les a sauvées et a marqué trois jeux consécutifs pour égaliser à un set partout.

Enfin, Hugo Gaston, 67e mondial et qui restait sur une fin de saison 2021 convaincante, a été éliminé par l'Australien Christopher O'Connell, 175e à l'ATP et bénéficiaire d'une invitation. Le Français de 21 ans, qui participait à son deuxième Majeur australien après son élimination déjà au 1er tour en 2020, a été battu 7-6 (7/4), 6-0, 4-6, 6-1. Gaston, révélé par son magnifique parcours à Roland-Garros 2020 où il avait été éliminé par Dominic Thiem en 8es de finale après avoir notamment battu Stan Wawrinka, a terminé très fort la saison 2021 en atteignant les quarts de finale au Masters 1000 de Paris. Il avait dans la foulée été convoqué pour la première fois en équipe de France en vue de la Coupe Davis mais n'avait finalement pas participé à la compétition.