Roland-Garros: la militante écologiste qui s’est attachée au filet explique son geste

Militante écologiste membre de l’association "Dernière Rénovation", Alizée, 22 ans, a interrompu vendredi soir la demi-finale hommes de Roland-Garros entre Casper Ruud et Marin Cilic en s’attachant au filet par le cou. La jeune activiste a expliqué son geste sur les réseaux sociaux.

Cela restera l’une des images marquantes de ce Roland-Garros 2022. Celle d’une jeune femme pénétrant sur le court Philippe-Chatrier en pleine demi-finale messieurs avant de s’attacher au filet par le cou. A genou, immobile, elle montre son t-shirt blanc sur lequel est écrit "We have 1028 days left" ("Il nous reste 1028 jours"). Si cette militante écologiste sera rapidement évacuée par des agents de sécurité tandis que Casper Ruud et Marin Cilic, les deux demi-finalistes, sont rentrés au vestiaire, le coup est réussi.

"Personne n’en a rien à foutre quand on fait des marches pour le climat"

Alizée, 22 ans, fait partie de Dernière Rénovation, une association qui se bat contre le dérèglement climatique à travers des actions coups de poing. "Désolée d'avoir interrompu votre jeu, mais tous les regards sont aujourd’hui portés sur Roland-Garros, et nous devons tirer la sonnette d’alarme, a-t-elle expliqué sur sur les réseaux sociaux. Personne n’en a rien à foutre quand on fait des marches pour le climat, alors qu’on va tous crever donc c’est ici qu’on a choisi d’agir."

De nouvelles actions annoncées à partir du 11 juin

Et l’activiste de poursuivre : "Aujourd’hui, je suis entrée sur le terrain car je ne peux plus prendre le risque de ne rien faire. Je dois agir à la hauteur de l’urgence dans laquelle nous sommes. 1028 jours, c'est ce qu'il nous reste pour sauver nos vies et celles de ceux qu'on aime des pires catastrophes climatiques. Le monde vers lequel nous envoient les politiques est un monde où Roland Garros ne pourra plus exister. Nous sommes la dernière génération d'humains à pouvoir éviter le pire et nous devons le faire. Nous sommes en train d’écrire le dernier chapitre de tous les millénaires qui nous ont précédés." Alizée annonce de nouvelles actions à partir du 11 juin.