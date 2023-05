Roland Garros Night Session : Où voir les matchs et quand débutent-elles ? (heures, chaine...)

Pour la troisième année consécutive, les sessions de soirée débarquent à Roland Garros. Ici, on vous précise comment les suivre !

Après le succès du dispositif en 2021 et en 2022, le tournoi de Roland Garros propose à nouveaux des sessions de soirée en prime-time pour les téléspectateurs.

En France, la diffusion de ces rencontres sera assurée par Amazon, via son dispositif streaming Amazon Prime Vidéo. Du lundi 29 mai au mercredi 7 juin, vous pourrez retrouver ces matchs de soirée sur le court Philippe Chatrier. Comme ce fût le cas lors des deux précédentes éditions, ce sont souvent les plus belles affiches de la journée qui sont proposées en night-session. Lors de la dernière édition, les téléspectateurs avaient pu y voir des joueurs comme Alcaraz, Djokovic ou encore Nadal. Pour les autres rencontres de la journée, Amazon Prime est aussi le diffuseur des matchs sur le cours Simonne Mathieu, troisième court principal de l’enceinte parisienne.

Roland Garros : rendez-vous sur Amazon Prime Vidéo dès 20 heures 30 !

Ces sessions de soirée, directement inspirées de ce qui se pratique depuis de nombreuses années à l’Open d’Australie ou à l’US Open, seront à suivre chaque soir à partir de 20 heures 30. Si pratiquement rien n’a changé depuis l’an dernier, l’horaire est moins tardif puisque la diffusion commencera une demi-heure plus tôt. Pour être certain d’arriver à l’heure et suivre votre joueur ou votre joueuse préféré(e), il faudra vous abonner à l’offre Amazon Prime. Celle-ci est facturée au prix de 6,99 euros par mois et sans engagement de durée. Via cette offre, vous pourrez également profiter du premier mois offert pour tester l’offre. En optant pour l’abonnement à Amazon Prime, il est possible d’accéder à de nombreux avantages comme l’accès au streaming Amazon (Prime Music, Prime Vidéo) mais aussi aux frais de livraison offerts sur vos commandes passées sur la plateforme Amazon. Cet abonnement tout terrain, c’est aussi la possibilité d’accéder en avant-première à certaines ventes flash organisées par Amazon.

