Tennis: Fiona Ferro porte plainte contre son ex entraîneur pour viols et agressions sexuelles

La joueuse de tennis Fiona Ferro a déposé plainte contre son ancien entraîneur Pierre Bouteyre pour viols et agressions sexuelles qui auraient eu lieu entre 2012 et 2015 à Saint-Raphaël, selon les informations de Nice Matin. Il a été mis en examen le 18 août.

Ancien entraîneur d'Alizé Cornet notamment, Pierre Bouteyre a été mis en examen le 18 août dernier, selon les informations de Nice Matin. Une mise en examen qui fait suite, comme le rapporte le média, à la plainte déposée par la joueuse de tennis de 25 ans Fiona Ferro pour viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité. Des faits qui auraient été commis à Saint-Raphaël entre 2012 et 2015, alors que la joueuse avait entre 15 et 18 ans.

Il a reconnu "la matérialité des faits mais conteste l'accusation de viols"

D'après le média niçois, le coach de bientôt 51 ans a reconnu "la matérialité des faits mais conteste l'accusation de viols", selon les dires de son avocate, Maître Virginie Pin. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec la plaignante. A cela s'ajoute, pour celui qui est toujours entraîneur, l'interdiction d'entraîner des mineures. L'enquête a pour mission de déterminer si d'autres faits similaires pourraient avoir été commis sur d'autres joueuses.

Jusque-là licenciée au Nice Lawn tennis club, Fiona Ferro va, selon Nice Matin, rejoindre un club de région parisienne. Actuelle 259e joueuse mondiale, elle s'est inclinée dès le premier tour des qualifications de l'US Open il y a une semaine.