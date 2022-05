Tennis: le quotidien de Boris Becker en prison selon la presse anglaise

Un ancien directeur de prison interrogé par la presse anglaise pense que l'ancien tennisman Boris Becker, 54 ans, condamné à deux ans et demi de prison, pourrait devenir professeur de gymnastique au milieu des autres détenus. La presse anglaise décrit également les conditions d'emprisonnement de l'Allemand.

Boris Becker, sextuple lauréat en Grand Chelem entre 1985 et 1996, a été condamné la semaine passée à une peine de deux ans et demi d’emprisonnement pour avoir dissimulé 2,5 millions de livres sterling (3 millions d’euros) d'avoirs et de prêts afin d'éviter de payer ses dettes. L'ancien tennisman et ex-coach de Novak Djokovic est resté impassible à l'annonce de sa peine vendredi, ramassant son sac avant d'être emmené en cellule. Il purge depuis sa peine à Wandsworth, une prison située dans le quartier éponyme, à environ 3,5 km du Centre Court, où il a remporté trois titres à Wimbledon. Un ancien directeur de la prison a déclaré que Boris Becker ferait un bon professeur de gymnastique, s'il était intéressé par une activité professionnelle en prison.

Plusieurs conditions à sa réinsertion en prison

Jerry Petherick a ainsi déclaré au Sun: "Les salles de sport sont très populaires dans les prisons - c'est un travail que beaucoup de prisonniers veulent faire." Mais il est peu probable que Becker soit en mesure d'assurer un tel rôle dans un avenir proche, selon la presse anglaise, notamment parce qu'il pourrait être transféré ailleurs. Surtout, les nouveaux détenus de la prison de Wandsworth sont contraints de rester dans une certaine aile de la prison pendant sept à dix jours à leur arrivée en raison des restrictions imposées par Covid. Becker pourra alors être transféré là où se trouvent les autres prisonniers, mais les nouveaux détenus doivent généralement rester en prison pendant au moins six semaines et faire preuve d'un bon comportement avant d'être considérés comme des travailleurs, indique le Daily Mail.

"J'ai eu le coeur brisé pour lui. C'est un ami de longue date, il a été mon entraîneur pendant trois ans (de fin 2013 à fin 2016), c'est quelqu'un que je considère comme proche et qui a beaucoup contribué à mon succès dans ma carrière. (...) En tant qu'ami, je suis super triste pour lui", a déclaré Novak Djokovic après l'annonce de la condamnation de l'Allemand. "J'espère simplement qu'il va passer cette période (...) et que quand il sortira de prison, il pourra vivre sa vie, je ne sais pas si on peut dire normale, parce que c'est évident que la vie change pour quelqu'un qui va en prison, surtout aussi longtemps. Donc je ne sais pas comment les choses vont tourner pour lui, je prie pour lui et j'espère que ça va aller en termes de santé mentale, parce que ça va être la partie la plus difficile", a poursuivi le Serbe.