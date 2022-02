Tennis: "Nous sommes dans les temps", Federer confiant sur un retour à la compétition

En plus de Novak Djokovic, un autre grand nom du tennis n’a pas pu participer à l’Open d’Australie. Absent des courts depuis juillet dernier, Roger Federer a accepté, auprès du Crédit Suisse, de donner des détails sur sa remise en forme.

Absent des compétitions depuis plusieurs mois, Rafael Nadal a effectué un retour au haut niveau impressionnant, en remportant l’Open d’Australie au terme d’un match fou en cinq sets contre Daniil Medvedev. Un tournoi auquel Roger Federer n’a pas pu prendre part à cause d’une blessure au genou qu'il soigne encore.

Alors que son dernier match remonte à Wimbledon en juillet dernier, le Suisse a accepté, dans des propos tenus auprès du Crédit Suisse retranscrits par As, d’en dire plus sur son programme de récupération: "Jusqu’à présent, ils ne m’ont pas laissé courir ou faire du travail lourd avec des sauts, donc j’espère pouvoir recommencer dans quelques semaines et nous verrons comment mon corps réagit."

"Rafa m’a dit qu’il ne se sentait pas bien dans son corps"

Même s’il se donne les moyens pour revenir sur les courts de tennis, le sportif de 40 ans devra attendre encore quelques semaines avant de savoir si son corps est en mesure de supporter des efforts physiques: "Je pense qu’on pourra mieux répondre à cette question en avril ou en mai, mais pour l’instant, le désir est là. Je suis très motivé pour faire mon travail (…) Nous sommes dans les temps, même si c’est lent."

En guise d’espoir, Federer peut prendre exemple sur son rival Rafael Nadal qui a aussi connu des difficultés avec son corps. Mais qui a su se remettre de ses pépins physiques pour une nouvelle fois impressionner les fans de tennis: "Rafa m’a dit qu’il ne se sentait pas bien dans son corps et maintenant il a soulevé le trophée de l’Open d’Australie. Il est un excellent exemple et un modèle à suivre."