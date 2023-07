Tennis: Jérémy Chardy arrêtera sa carrière après Wimbledon

Le tennisman français Jérémy Chardy, 36 ans, a annnoncé qu'il prendra sa retraite après Wimbledon. Une fin de carrière qui pourrait arriver très vite puisque le Palois sera opposé au phénomène espagnol Carlos Alcaraz dès le 1er tour.

La boucle sera bouclée. La carrière de Jérémy Chardy, 36 ans, avait réellement débuté à Wimbledon en 2005 lorsqu'il avait remporté le tournoi juniors. Elle s'achèvera sur le gazon londonien. Le Palois l'a révélé: il s'apprête à disputer son 56e et dernier Grand Chelem. Peut-être face à Carlos Alcaraz, que le sort lui a désigné comme adversaire au premier tour.

"Ca va être une semaine particulière car je vais disputer mon dernier tournoi en simple, a-t-il dit. Je n'ai pas joué à Roland (il s'était retiré à la dernière minute pour une blessure au genou, ndlr) pour être prêt ici. J'ai toute ma faille ici, j'ai plein d'amis qui viennent et puis je vais jouer sur le numéro 1 mondial sur un beau court. Si je perds, ce sera mon dernier match, ce sera une belle fin. Je ne voulais pas partir comme ça après mon opération au genou. Il y a plus de jours difficiles que de jours agréables. Je vais essayer de tout donner. Terminer ici en simple, c'est quelque chose dont j'avais envie et je suis content."

Il a participé au triomphe des Bleus en Coupe Davis en 2017

Jérémy Chardy a remporté un titre dans sa carrière, à Stuttgart, en 2009, sur terre battue. Il a été 25e mondial à son maximum. Le Palois est l'un des huit français à avoir soulevé le Saladier d'Argent en 2017 à Lille après le succès face à la Belgique (3-2). Il est le quatrième tricolore à ranger ses raquettes après Julien Benneteau, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon. Jérémy Chardy reste le coach d'Ugo Humbert.