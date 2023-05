Volley – Equipe de France : Blessé, Lawani quitte le stage des Bleus pour la Ligue Mondiale

INFO RMC SPORT - Victime d’une blessure au pied gauche, mercredi durant des exercices au service, dans les dernières minutes de l’entraînement à Montpellier, Ibrahim Lawani a quitté le stage de l’équipe de France. De retour à Paris, le pointu tricolore devrait passer des complémentaires en début de semaine et ne jouera pas la Ligue Mondiale avec les Bleus. Une grosse déception pour le jeune parisien qui se confie à RMC SPORT.

Ibrahim qui s’est-il passé à l’entraînement ?

J’avais déjà quelques douleurs au pied gauche et j’ai passé avant le stage une IRM pour confirmer qu’il n’y avait pas de fracture. Après trois jours d’entraînement, on a fini par des services. Tu dois mettre toute l’intensité nécessaire, c’est l’équipe de France. Après 1h30 d’entraînement, j’ai mis toute cette intensité nécessaire et en redescendant je ressens une douleur au pied gauche. Le docteur pense que c’est une fracture de fatigue. Il pense à un gros œdème osseux de la tête du cinquième métatarsien du pied gauche. Des examens sont prévus en début de semaine prochaine pour confirmer.

Avant la Ligue Mondiale le coup est rude.

Oui je sentais qu’il y avait un coup à jouer pour la première étape au Japon (du 20 au 25 juin). Je pouvais me montrer. Il y avait quelque chose à faire. En ce moment, ça va plus ou moins bien. Mais ça arrive, c’est le sport. Si c’est une fracture de fatigue, j’en ai pour 4 à 6 semaines. Je peux marcher bien sûr, mais je ne fais pas de musculation lourde sur les jambes ou de courses. Je peux marcher mais rien d’autre pour le moment. J’ai prévenu mon futur club : ils ne sont pas inquiets et me disent de bien prendre toutes les précautions.

Fin Août et début septembre, l’Euro 2023 est l’objectif annoncé du sélectionneur Andrea Giani. Pourriez-vous être disponible s’il faisait appel à vous ?

Oui peut-être pour la préparation de l’Euro si Giani veut m‘appeler. C’est mon objectif et, en tout cas, sur les dates, ça correspond.