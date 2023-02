Volley / Le Cannet: "Coach Kasic revient à la maison", se réjouit la présidente Lozancic après le départ de Grsic

Cinquième de Ligue A Féminine mais qualifié pour les quarts de finale de la CEV Champions League, Le Cannet a annoncé l’arrivée de Milan Kasic au poste d’entraîneur. L’ancien coach du Volero et de Nice succède à Milan Grsic. La présidente cannetane Jelena Lozancic revient pour RMC Sport sur ces choix.

Pourquoi le Volero s’est séparé de Milan Grsic?

L’objectif du club reste de gagner le championnat pour avoir une place en Ligue des champions. Or aujourd’hui, on semble trop loin pour accrocher la première place de la saison régulière promise au leader, Nantes. Mladen Kasic a une grosse expérience autant chez les filles que chez les garçons et il connaît le club puisqu’il a déjà entraîné le Volero de 2007 à 2011. Il revient à la maison. Qui plus est Milan Grsic n’a pu valider son diplôme d’entraîneur pour être sur le banc lors de tous les matchs.

Quel type d’entraîneur est Mladen Kasic?

D’abord il fait partie de la famille du Volero. Il a été mon entraîneur. Je suis sûre qu’il apportera une autre dynamique aux joueuses. Le Volero est une équipe très jeune qui a besoin d’être menée, dirigée par un coach au plus près des joueuses. C’est aussi un leader et un gros bosseur. Il fait beaucoup travailler la technique et les gammes. Enfin, il sait développer les jeunes joueuses. Il avait donc le profil idéal pour terminer la saison avec nous et remplir les objectifs. Il va préparer l’équipe pour arriver au meilleur de sa forme et de son collectif pour les playoffs.

Avec quatre défaites en cinq matchs, le dernier revers contre Levallois, avant-dernier, a pesé lourd dans la décision de se séparer de Milan Grsic?

Je ne dénigrerai pas Levallois. Contre Le Cannet, toutes les équipes se donnent au maximum et jouent souvent leur meilleur match, sans pression. Maintenant, quand on bat en CEV Champions League Milan, Prometei ou Alba-Blaj, perdre contre Levallois et d’autres équipes moins bien classées que nous sont, clairement, des contre-performances. Rien n’est acquis au Volero où comptent le travail et les résultats. Ça arrive.

Le Cannet n’est pas à sa place en championnat, cinquième à neuf points du leader?

Au vu de nos quatre victoires en Ligue des champions, on ne comprend pas nos résultats en championnats. Non. Nous ne sommes pas à notre place. Le Volero a le plus fort potentiel de Ligue AF mais on n’arrive pas encore à l’exploiter au maximum. Le but est d’amener ces filles vers le niveau d’exigence et de résultats que nous nous étions fixées. On réalise de super performances en Ligue des Champions, c’est même historique pour le club. Depuis 2015, aucun club français n’a passé le tour des groupes et nous sommes qualifiés pour les quarts de finale avant de jouer la première place du groupe à Milan. Pour notre première participation, on en est fier. Il faut avoir la même exigence en championnat.