Volley (Ligue AF): "Primordial de rester dans le top 4", insiste Lucie Dekeukelaire, la libéro de Paris-Saint-Cloud avant le derby contre Levallois

Le Stade Français Paris-Saint-Cloud accueille Levallois pour le derby francilien, samedi à 20h sur le Twitch RMC Sport et BFM Paris-Ile de France. Après deux défaites consécutives en championnat et une élimination en coupe de France, les Mariannes ont perdu leur place de dauphines du leader Nantes. Dans une interview accordée à RMC Sport, la libéro parisienne Lucie Dekeukelaire pense que Saint-Cloud peut encore rêver plus haut.

Lucie, comment abordez-vous ce derby après 3 défaites inhabituelles depuis le début de saison ?

Depuis le début de l’année tout va bien. On fait de super résultats qui étaient complètement inattendus. Mais là, ces deux défaites à Béziers et Aix, c’est le jeu. Disons que ce classement, pendant longtemps dauphine du leader Nantes, c’était trop beau pour être vrai. On est réaliste. On sait qu’on n’est pas intouchable mais maintenant on travaille deux fois plus qu’avant pour rectifier ces deux passages à vide en championnat.

A quoi attribuez-vous ce coup de mou ?

Avant tout, Béziers et Aix ont très bien joué. Elles ont fait très peu de fautes et nous un peu plus que d’habitude. Le coach nous a conforté dans notre volley, elles ont resserré leu jeu avec les playoffs en ligne de mire. On a bien joué, on a pris le score dans les sets, on avait le match en main mais à la fin c’est Béziers qui a gagné. Mais avant on gagnait ces matchs. La fatigue et la pression sont aussi de nouvelles données. Avant on jouait sans pression. Et puis, avec le temps, nous sommes restées deuxièmes de la Ligue AF. On s’est dit qu’il fallait peut-être garder notre place de dauphine. Et du coup, on s’est mise un peu plus de pression. Mais bon, on verra bien ce qu’il va se passer d’ici la fin de la saison régulière.

Vous vous attendiez à cette place de deuxième durant de longues semaines, même si en début de saison tous les entraîneurs se méfiaient de Saint-Cloud ?

Non. Cette place de deuxième non, mais le haut du classement n’est pas une surprise. On a l’équipe pour le viser et on a travaillé dans ce but. On a construit nos succès sur la solidarité. On se respecte et on travaille bien ensemble depuis le début de saison.

Votre ambition est de rester deuxième à la dernière journée ?

Notre coach nous a rappelé que l’objectif du club était les playoffs. Mais entre nous, on en veut plus. Juste les playoffs, cela ne nous suffit pas. On veut aller au bout. Certes avec la phase finale, c’est un nouveau championnat qui va commencer, mais on a battu tout le monde. On connait toutes les équipes. On n’est pas moins bonnes que les autres. Pourquoi on ne pourrait pas y rêver nous aussi ?

Et le meilleur moyen de renouer avec le succès est de battre Levallois, samedi soir.

Oui. C’est un match très important pour nous. Très important pour nous remettre sur le bon chemin. Très important pour rester dans le haut du tableau. C’est primordial de rester dans le top 4 pour avoir l’avantage du terrain en quart de finale. On vise toujours plus haut.