Athlétisme: Bosse forfait pour les Mondiaux d’Eugene

Le Français Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800m en 2017, annonce dimanche à L’Equipe qu’il renonce à sa participation aux Mondiaux d’Eugene (USA) en raison d’une blessure à l’ishio-jambier.

Coup dur pour les Bleus. A moins de deux semaines du coup d’envoi des Mondiaux d’athlétisme à Eugene (15-24 juillet), l’équipe de France perd Pierre-Ambroise Bosse. Le champion du monde 2017 du 800m a annoncé dimanche à L’Equipe qu’il n’était pas en mesure de performer aux Etats-Unis en raison d’une blessure à l'ischio-jambier. "Lors de l'IRM de contrôle (passée mercredi, ndlr), on a appris que j'avais en réalité une désinsertion partielle du tendon droit de l'ischio-jambier, explique "PAB". La blessure au-dessus, c'est la désinsertion totale et ça voulait dire fin de carrière. Je ne veux pas risquer une fin de carrière sur ça."

Il espère être aux Europe à Munich

Malgré une troisième place aux championnats de France et les minima réalisés à Paris, Bosse a donc décidé de ne prendre aucun risque et de faire l’impasse sur les Mondiaux aux Etats-Unis : "Ça fait quelques jours que je cogite avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Aujourd'hui (samedi), je n'étais pas dans le coup, j'ai eu trop peur de me blesser. On a pris la décision de ne pas faire Eugene, ça n'aurait eu aucun sens. On va se réparer tranquillement. Il est possible aussi de faire une croix sur Munich." Pierre-Ambroise Bosse conserve néanmoins l’espoir de participer aux championnats d’Europe en Bavière du 15 au 21 août.