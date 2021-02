Athlétisme: Finot, Hay et Bertrand premiers champions de France, en attendant Mayer et les stars

Les derniers billets pour les championnats d’Europe de Torun sont distribués ce week-end à Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, à l’occasion des championnats de France en salle (du 19 au 21 février). Une édition 2021 contrariée par le Covid-19 évidemment, où seuls les athlètes listés par le ministère sont autorisés à concourir. Ils sont 576 tout de même, dont les stars Kevin Mayer, Renaud Lavillenie et Hugues-Fabrice Zango.

La première star à entrer en piste, Kevin Mayer, va enflammer le stadium de Miramas. Le recordman du décathlon, qui a déjà son ticket en poche pour les Jeux olympiques de Tokyo, vient se tester sur quelques épreuves ce samedi, sur 60m et à la longueur, aux côtés des heptathlètes, et dimanche sur 60m haies avec les spécialistes. Mayer, 100% tourné vers son objectif japonais, a très envie de partir en Pologne pour les championnats d’Europe, invité par la Fédération européenne, mais il n’est pas encore sûr de composter le billet.

"La passion me dit ‘vas-y’. J’aime la compétition, j’ai envie d’y aller mais ce sera à mes coaches de décider. Il y a la passion et la raison". Renaud Lavillenie a choisi la passion et c’est tant mieux pour les amoureux de la perche. Grâce à ses 6m02 réussi fin janvier à Tourcoing, l’ancien recordman du monde retrouve toutes ses sensations et vise un 19eme titre de champion de France. Avant d’aller en Pologne, où il devrait être accompagné de son frère Valentin et du jeune Ethan Cormont., minima en poche.



Spectacle attendu aussi au triple saut où le Burkinabé et tout frais recordman du monde Hugues Fabrice Zango tentera d’améliorer sa marque. S’il ne peut prétendre au titre de champion de France, le seul homme de l’histoire au-delà des 18m en salle voudra impressionner Miramas et son coach Teddy Tamgho, à qui il a piqué le record il y a quelques semaines. Dans son sillage, Melvin Raffin, auteur des minima pour Torun, relèvera le défi imposé, quand Jean-Marc Pontvianne et Benjamin Compaoré espéreront réussir le niveau de performance requis, 16m95.

Hugo Hay assure, Jimmy Gressier absent

Dans un stadium de Miramas confiné aux seuls athlètes et officiels, les championnats de France ont commencé doucement ce vendredi 19 février. Pas de performance qui sortent de l’ordinaire, et la seule tête d’affiche de la journée, Jimmy Gressier, a décidé de faire l’impasse sur le 3000m pour se concentrer sur le 1500m de dimanche après-midi. Le Boulonnais, meilleur performeur français 2021 sur 3000m, est au-dessus du lot du demi-fond tricolore en ce moment. Gressier sait déjà qu’il ira à Torun en Pologne au début du mois de mars pour le rendez-vous continental.

Sans lui, Hugo Hay a assumé son statut de favori en devenant champion de France pour la première fois de sa carrière en salle. A 24 ans, il a lui aussi très probablement son billet en poche pour les Europe. Florian Rousseau, directeur de l’équipe de France, devra trancher pour la dernière place, entre Djilali Bedrani, 5ème des derniers Mondiaux sur 3000m steeple, et Yann Schrub, vice-champion de France à Miramas.

Alice Finot se voit déjà à Tokyo

Chez les femmes, toujours sur 3000m, Alice Finot confirme qu’elle a franchi un cap dans sa carrière. A 30 ans, celle qui s’entraine en Espagne s’est imposé en 9 minutes 12 secondes 33 centièmes pour son deuxième titre de championne de France après celui acquis en plein air à Albi l’été dernier. "Je partais vraiment favorite cette année avec pas mal d’avance sur les filles mais il ne fallait pas que je parte gagnante…, raconte-t-elle. Je suis vraiment contente de ma course, c’est bon pour les championnats d’Europe où j’espère être sélectionnée." Alice Finot, seule femme à avoir réussi les minima pour Torun, se prépare aux Jeux Olympiques de Tokyo sur 3000m steeple: "Les Europe me serviront à démystifier le fait de porter les couleurs de son pays."

Un deuxième titre à Miramas pour Jean-Pierre Bertrand

Au saut en longueur, Jean-Pierre Bertrand confirme se sentir à l’aise au stadium de Miramas. Déjà médaillé d’or en 2019, il a réitéré avec un saut à 7m83 et s’offre un nouveau titre de champion de France. Insuffisant malheureusement pour accrocher les minima. A noter la quatrième place de Kafétien Gomis, 11 fois champion de France et de retour sur le sautoir à 40 ans, auteur d’une marque à 7m52.