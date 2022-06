Athlétisme: Jean-Hervé Stievenart, ex-mentor de Tamgho et Compaoré, est mort

Ancien champion de triple saut, Jean-Hervé Stievenart s’est éteint lundi à 67 ans, a annoncé mardi la Fédération d’athlétisme. L’ancien athlète a notamment été l’entraîneur de Teddy Tamgho et Benjamin Compaoré en équipe de France.

L'ancien entraîneur emblématique du triple saut Jean-Hervé Stievenart est décédé lundi des suites d'un cancer, à l'âge de 67 ans, a confirmé mardi à l'AFP la Fédération française d'athlétisme. "Le triple saut français perd son guide", a écrit la FFA sur Twitter.

Stievenart avait entraîné à l'Insep pendant plusieurs décennies les grands noms français de la discipline, notamment Serge Hélan et Pierre Camara dans les années 1980 et 90, puis plus récemment Teddy Tamgho et Benjamin Compaoré, tous les deux désormais entraîneurs (Compaoré continue en parallèle la compétition à haut niveau).

Compaoré: "Apprécié de tous, souriant, drôle, intelligent, discret, pudique"

"Il ne laissera pas qu'un vide de par son savoir et ses connaissances mais principalement par l'homme qu'il était, apprécié de tous, souriant, drôle, intelligent, discret, pudique", écrit sur Instagram Benjamin Compaoré, qui a annoncé le décès de "Stieve", avec qui il avait conquis le titre de champion d'Europe en 2014.

Avec Stievenart, lui-même ancien triple sauteur, Teddy Tamgho était lui devenu champion du monde en salle en 2010 à Doha, avant de partir s'entraîner avec le Cubain Ivan Pedroso.