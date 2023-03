Athlétisme: la Belge Nafissatou Thiam bat le record du monde du pentathlon

La double championne olympique belge Nafissatou Thiam a remporté le pentathlon des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, en signant un nouveau record du monde dans la discipline, vendredi à Istanbul.

La Belge Nafissatou Thiam, double championne olympique de l'heptathlon, a battu le record du monde du pentathlon en salle à l'Euro d'Istanbul vendredi, avec 5.055 points. Elle a devancé la Polonaise Adrianna Sulek qui, avec 5.014 points, a elle aussi fait mieux que l'ancien record du monde de l'Ukrainienne Nataliya Dobrinska (5.013 points), établi en 2012 dans cette même salle à Istanbul. Une autre Belge, Noor Vidts, s'est emparée du bronze.

Final de folie

Les spécialistes des épreuves combinées ont offert un final de folie à l'Atakoy Arena avec le 800 m, dernier de leurs cinq travaux (60 m haies, hauteur, poids et longueur), tous disputés vendredi.

Plus rapide, Sulek a coupé la ligne la première (2:07.17), à bout de force, et vu son résultat record s'afficher en premier. Thiam, qui avait un peu d'avance à l'issue des quatre premières épreuves, s'est démenée pour exploser son meilleur chrono sur 800 m en salle (2:13.60 contre 2:18.80) et mettre une claque au record du monde, apparu dans un second temps.

Thiam complète à 28 ans un palmarès impressionnant avec deux titres olympiques, trois mondiaux et deux européens de l'heptathlon, disputé en plein air, et un troisième titre européen du pentathlon, disputé en salle.

L'Américaine Anna Hall avait établi la 2e performance mondiale de tous les temps mi-février (5.004 points), un total désormais relégué au 4e rang. La Française Léonie Cambours, engagée dans le pentathlon, a abandonné avant le lancer du poids en raison d'une douleur à la cheville droite.