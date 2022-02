Athlétisme: la sprinteuse nigériane Okagbare suspendue dix ans pour dopage

Suspendue lors des Jeux olympiques en 2021 pour dopage à l'hormone de croissance, la sprinteuse nigériane Blessing Okagbare connaît sa peine. L'Unité d'intégrité de l'athlétisme a annoncé sa suspension pour une durée de dix ans.

La sprinteuse nigériane Blessing Okagbare a été suspendue dix ans pour usage de substances prohibées et non-coopération dans l'enquête menée par les autorités antidopage, a annoncé vendredi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

Okagbare, 33 ans, qui faisait partie des outsiders du 100 m aux jeux Olympiques de Tokyo, avait été suspendue provisoirement et exclue des JO juste avant les demi-finales de la ligne droite le 31 juillet 2021 pour dopage à l'hormone de croissance à la suite d'un contrôle réalisé hors compétition le 19 juillet.

Début octobre 2021, elle avait été de nouveau épinglée pour un contrôle positif à l'EPO plus tôt dans la saison.

"Nous nous félicitons de cette décision"

Peu après avoir rendu public cette suspension, le directeur de l'AIU Brett Clothier a réagi et est fier de cette sanction forte contre l'athlète: "Nous nous félicitons de cette décision. Une suspension de dix ans est un signe clair contre les tentatives délibérées et coordonnées de tricherie au plus haut niveau dans notre sport."

Si elle n'a pas encore réagi, Okagbare avait crié au scandale lorsqu'elle avait été suspendue en 2021 par l'AIU: "le système sportif au Nigéria est totalement défectueux et nous les athlètes, en seommes toujours les victimes collatérales", assurait-elle.

Notons que la sportive peut encore faire appel de la décision auprès du TAS dans un délai de 30 jours, comme mentionné par l'instance.