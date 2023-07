Athlétisme: La star, c'est bien Sasha Zhoya, champion de France du 110m haies

La pépite de l'athlétisme français a impressionné ce samedi soir, lors des championnats de France d'Albi. A 21 ans, Sasha Zhoya remporte son deuxième titre de champion (déjà) et surtout avec un chrono fou de 13"01, tout près du record de France de Pascal Martinot-Lagarde (12"95) en 2014. Si la course était un peu trop ventée (2,3m/s), le temps du Franco-Australien le place dans le gratin mondial et en course pour une médaille aux championnats du monde de Budapest.

Sasha, vous êtes déjà champion de France pour la deuxième fois à seulement 21 ans…

C’est un grand plaisir franchement…. Un grand plaisir. Je veux continuer comme ça tous les ans.

"Mon objectif, c’est de battre le record du monde"

Le chrono ne sera pas homologué mais 13’’01, ça commence à devenir plus que sérieux?

Ça commence à bien avancer (sourire). Je savais que les chronos allaient descendre à partir de ma deuxième saison en seniors. Je veux passer sous les 13 secondes donc j’ai encore un petit peu de temps pour le faire. Même en séries, avec le vent de 5,3m/s, j’ai fait 13’’01 et ce vent n’aide pas trop car ça te pousse trop proche des haies. Avec un petit vent de 1,5m/s, je pense que ça passe pour aller sous les 13 secondes.

A cause de ce chrono, on va devoir vous reparler d’un podium mondial?

A chaque fois que je cours vite, j’ai la pression. Les gens veulent que je cours vite. Mais mon objectif c’est de battre le record de France (12’’95) puis le record du monde (12’’80), donc il faut que je sois concentré sur chaque entraînement, sur chaque compétition et que je prenne plus d’expérience. J’ai encore des choses à apprendre.

Vous terminez devant Wilhem Belocian (13’’07) et Just Kwaou-Mathey (13’’17), c’est une finale de niveau mondial?

C’est dingue, déjà on est quatre français avec les minima pour les mondiaux. Ca montre que le niveau est très très fort en France et c’est vrai que c’est comme une demi-finale voire une finale aux championnats du monde. C’était tellement un kiff de voir comment ça cavale vite et de savoir que c’est des gars qu’on va voir en finale des monde. La France, c’est vraimeent l’école des haies.

"Mon kiff, c’est de regarder les commentaires sur moi sur internet, et de répondre sur la piste"

Sasha, vous avez commencé la saison avec des pépins physiques, on s’inquiétait…

Oui, des petits trucs… j’ai commencé la saison très tard. Mais je suis toujours présent et je réponds sur la piste. Je suis resté tranquille. Assez souvent, je commence la saison avec des pépins. En juniors déjà, c’était une tradition, une mauvaise tradition certes. Je reste focus sur l’entraînement et je veux faire descendre le chrono encore.

Avez-vous la sensation de répondre aux critiques? Certains doutaient de votre sérieux ou de votre véritable niveau en seniors....

C’est normal. Certains pensent qu’en passant des haies de 99cm (juniors) à celles de 106cm (seniors), tu vas faire les mêmes chronos. Malheureusement, la vie ce n’est pas ça. Je connais personne qui n’a fait ça en un an. Mon kiff, c’est de regarder les commentaires sur moi sur internet, et je réponds sur la piste (sourire).