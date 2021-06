Athlétisme: le chrono fou de Fraser-Pryce, 2e performeuse de l'histoire sur 100m

La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce est devenue la deuxième femme la plus rapide de l'histoire sur 100m ce samedi, en réalisant un temps record de 10''63.

La star jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce est devenue la deuxième femme la plus rapide de l'histoire sur 100m ce samedi, en réalisant un temps record de 10 sec 63 (vent: +1,3m/s) lors du meeting Olympic Destiny à Kingston.

La championne du monde en titre et double championne olympique du 100m (2008 et 2012), âgée de 34 ans, frappe un grand coup à moins de deux mois des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Seule l'Américaine Florence Griffith-Joyner, décédée en 1998, sur laquelle pèsent de forts soupçons, avait réussi à faire mieux que la Jamaïcaine avec notamment son record du monde en 10 sec 49 établi en 1988.

Favorite à Tokyo

Après les exploits de la jeune américaine Sha'Carri Richardson (10 sec 72 en avril), Fraser-Pryce a rappelé qu'il faudrait compter sur elle à Tokyo cet été, avec ce nouveau record personnel (l'ancien datait de 2012 avec 10 sec 70). Fraser-Pryce devient la 2e performeuse de tous les temps devant l'Américaine Carmelita Jeter (10.64 en 2009), qui l'a immédiatement félicitée.

"Je sais à quel point c'est mérité. Tu es revenue après avoir donné naissance à un enfant et montré au monde à quel point tu es talentueuse et passionnée. Tu es officiellement la femme la plus rapide encore en vie", a tweeté Jeter, retraitée. Fraser-Pryce complète avec ce chrono un palmarès hors norme.

Six médailles olympiques

Elle compte à 35 ans six médailles olympiques dont deux titres sur 100m, et dix médailles mondiales dont quatre titres sur 100m et un sur 200m. Malgré cela, la discrète Jamaïcaine a longtemps vécu dans l'ombre imposante de son compatriote Usain Bolt. Originaire de Waterhouse, ghetto de Kingston marqué par la violence, Fraser-Pryce a donné naissance à son fils Zyon le 7 août 2017, pas de quoi l'empêcher de revenir encore plus forte.

Elle consacre du temps aux oeuvres de charité, étant d'ailleurs ambassadrice de l'Unicef, où elle milite en faveur de meilleures conditions pour les accouchements en Jamaïque, ou pour de meilleures informations sur l'allaitement maternel. Seule ombre au tableau, elle avait été suspendue six mois pour dopage à l'oxycodone (opioïde) en 2010.